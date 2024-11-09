تشكيل ميلان - كاماردا يصبح ثامن أصغر لاعب يشارك أساسيا في الدوري الإيطالي

يبدأ فرانشيسكو كاماردا أساسي لأول مرة بقميص ميلان في الدوري الإيطالي خلال مواجهة كالياري.

ويحل ميلان ضيفا على كالياري في سردينيا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وأصبح كاماردا ثامن أصغر لاعب يشارك أساسيا في الدوري الإيطالي بعمر 16 عاما و241 يوما.

ويعوض المهاجم الشاب غياب ألفارو موراتا الذي تعرض لإصابة في الرأس يوم الخميس الماضي ولوكا يوفيتش المصاب وكذلك تامي أبراهام الذي لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة في الكتف.

وبات كاماردا ثاني أصغر لاعب يشارك أساسيا بقميص ميلان في الدوري الإيطالي ومتخطيا جانلويجي دوناروما بيوم واحد فقط.

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: إيمرسون رويال – ماليك تشاو – ستراهينا بافلوفيتش – ثيو هيرنانديز

الوسط: يوسف فوفانا – تيجاني رينديرز

أمامهما: صامويل شوكويزي – كريستيان بوليسيتش – رافائيل لياو

الهجوم: فرانشيسكو كاماردا

Today's team, including a first start for Camarda 🫶#CagliariMilan #SempreMilan Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/WLATVPwaCK — AC Milan (@acmilan) November 9, 2024

وإليكم قائمة أصغر اللاعبين مشاركة كأساسي في تاريخ الدوري الإيطالي

أماديو أمادي – روما في عام 1937 – 15 عاما و288 يوما

جياني ريفيرا – أليساندريا في عام 1959 – 15 عاما و290 يوما

بيترو بيليجري – جنوى في عام 2017 – 16 عاما و87 يوما

سيلفيو بيولا – برو فيرتشيلي في عام 1930 – 16 عاما و140 يوما

توماس مايستريلي – لاتسيو في عام 1939 – 16 عاما و142 يوما

أونست أهانور – جنوى في عام 2024 – 16 عاما و219 يوما

جوسيبي ساكي – ميلان في عام 1942 – 16 عاما و232 يوما

فرانشيسكو كاماردا – ميلان في 2024 – 16 عاما و241 يوما

جانلوليجي دوناروما – ميلان في 2015 – 16 عاما و242 يوما

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 17 نقطة من 10 مباريات.

فيما يحتل كالياري المركز التاسع برصيد 9 من 11 مباراة.