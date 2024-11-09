ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو

يبدو أن ريال مدريد على أعتاب ضربة جديدة في خط دفاعه، بعد إصابة إيدير ميليتاو.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة 13 من الدوري الإسباني، لكن فقد 3 من لاعبيه بسبب الإصابات.

وخرج رودريجو وميليتاو ولوكاس فاسكيز في الشوط الأول من اللقاء متأثرين بالإصابة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه "في غياب التأكيد الرسمي، كل شيء يشير لإصابة إيدير ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وإذا تأكدت إصابة ميليتاو فإن موسمه سيكون قد انتهى، فيما سيتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.