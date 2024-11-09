راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد ضد أوساسونا

شدد راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد على أن سيتذكر مشاركته الأولى مع الفريق طوال حياته.

وشارك أسينسيو بقميص ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخه بعد أن دخل بديلا لإدير ميليتاو.

وقال أسينسيو عبر قناة ريال مدريد: "منذ أن كنت صغيرا لقد كان حلم كل طفل يرى ريال مدريد في التلفاز هو أن يحقق حلمه باللعب مع الفريق، لا أجد الكلمات المناسبة لوصف شعوري".

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وعن الهدف الذي صنعه لبيلينجهام قال: "دخلت الملعب ولم يستغرق الأمر كثيرا لاستيعاب نفسي ورأيت تحرك جود هؤلاء اللاعبين يجعلون الأمور سهلة بالنسبة لك".

وتابع "كنت أحاول استيعاب الأيام الماضية يوم بيوم وكل دقيقة وكل لحظة ووصلت أخيرا للعب مع ريال مدريد، سأتذكر تلك اللحظة مدى الحياة".

وفاز ريال مدريد على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وصنع أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد والذي سجله جود بيلينجهام.

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