خبر في الجول - كاف يخطر المصري بمواجهة إنيمبا على استاد هيئة قناة السويس

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 17:13

كتب : عمرو نبيل

المصري - الهلال الليبي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي المصري بالملعب الذي سيستضيف مباراته أمام إنيمبا النيجيري.

ويلعب المصري ضد إنيمبا يوم 28 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف أبلغ المصري موافقته على خوض مباراة إنيمبا بالكونفدرالية على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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كما سيخوض المصري مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات باستاد القاهرة وفقا لخطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

فيما سيلعب الزمالك أمام بلاك بولز في الجولة الأولى، يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساء في استاد القاهرة.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من: الزمالك والمصري وإنيمبا وبلاك بولز الموزمبيقي.

وكان كاف قد اعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصري الكونفدرالية الزمالك
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