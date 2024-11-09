مكسب و3 خسائر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات بفوز كبير على أوساسونا

عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من الفوز إلا أن ريال مدريد تعرض لثلاث خسائر في المباراة بعد إصابة كل من لوكاس فاسكيز وإدير ميليتاو ورودريجو.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.

التشكيل

عاد رودريجو للمشاركة بشكل أساسي بينما بدأ فران جارسيا المباراة.

🔴 عودة ر ودريجو وفران جارسيا للتشكيل الأساسي لريال مدريد لمواجهة أوساسونا pic.twitter.com/LR6Uk8RlSg — FilGoal (@FilGoal) November 9, 2024

أحداث المباراة

التهديد الأول جاء في الدقيقة 14 بتسديدة من رودريجو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وتعرض رودريجو للإصابة في الدقيقة 20 ليخرج ويدخل براهيم دياز بدلا منه.

وفي الدقيقة 28 تعرض ميليتاو هو الآخر للإصابة وخرج باكيا ومحمولا على ناقلة وحل اللاعب الشاب راؤول أسينسيو بدلا منه.

وتقدم ريال مدريد أخيرا بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق فينيسيوس مستعلا تمريرة من بيلينجهام ليتوغل ويسدد بقوة في الشباك.

وجاءت إصابة ريال مدريد الثالثة في الدقيقة 40 للوكاس فاسكيز الذي تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط ليخرج ويدخل لوكا مودريتش بدلا منه.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد تمريرة رائعة من أسينسيو نحو بيلينجهام الذي انفرد ووضع الكرة من فوق حارس المرمى.

video:1

وسجل بيلينجهام أول أهدافه بقميص ريال مدريد في الموسم الحالي ووصل إلى مساهمته رقم 40 منذ الانضمام للفريق بتسجيل 23 هدفا وصناعة 17.

وفي الدقيقة 61 أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من أندري لونين حارس المرمى لينفرد من قبل وسط الملعب ويضع الكرة في الشباك بعد المرور من حارس أوساسونا.

ووصل فينيسيوس للهاتريك في الدقيقة 68 بعد خطأ دفاعي استغله براهيم دياز ومرر الكرة أمام المرمى لفينيسيوس الذي مر من جديد من الحارس وسجل بنجاح.

video:2

وسيلعب ريال مدريد مباراته الأولى بعد التوقف ضد ليجانيس يوم الأحد 24 نوفمبر، بينما سيلتقي أوساسونا مع فياريال.