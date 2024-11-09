مكسب و3 خسائر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات بفوز كبير على أوساسونا

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 17:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد أوساسونا

عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من الفوز إلا أن ريال مدريد تعرض لثلاث خسائر في المباراة بعد إصابة كل من لوكاس فاسكيز وإدير ميليتاو ورودريجو.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

أخبار متعلقة:
بيلد: برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم ديفيز تشكيل ريال مدريد - عودة رودريجو.. وفران جارسيا أساسي ضد أوساسونا مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر - ليفربول وسيتي ريال مدريد.. و3 مباريات في الدوري أنشيلوتي: وجدنا الحل لمشكلة ريال مدريد.. ولذلك لا يلعب فينيسيوس كمهاجم

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.

التشكيل

عاد رودريجو للمشاركة بشكل أساسي بينما بدأ فران جارسيا المباراة.

أحداث المباراة

التهديد الأول جاء في الدقيقة 14 بتسديدة من رودريجو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وتعرض رودريجو للإصابة في الدقيقة 20 ليخرج ويدخل براهيم دياز بدلا منه.

وفي الدقيقة 28 تعرض ميليتاو هو الآخر للإصابة وخرج باكيا ومحمولا على ناقلة وحل اللاعب الشاب راؤول أسينسيو بدلا منه.

وتقدم ريال مدريد أخيرا بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق فينيسيوس مستعلا تمريرة من بيلينجهام ليتوغل ويسدد بقوة في الشباك.

وجاءت إصابة ريال مدريد الثالثة في الدقيقة 40 للوكاس فاسكيز الذي تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط ليخرج ويدخل لوكا مودريتش بدلا منه.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد تمريرة رائعة من أسينسيو نحو بيلينجهام الذي انفرد ووضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وسجل بيلينجهام أول أهدافه بقميص ريال مدريد في الموسم الحالي ووصل إلى مساهمته رقم 40 منذ الانضمام للفريق بتسجيل 23 هدفا وصناعة 17.

وفي الدقيقة 61 أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من أندري لونين حارس المرمى لينفرد من قبل وسط الملعب ويضع الكرة في الشباك بعد المرور من حارس أوساسونا.

ووصل فينيسيوس للهاتريك في الدقيقة 68 بعد خطأ دفاعي استغله براهيم دياز ومرر الكرة أمام المرمى لفينيسيوس الذي مر من جديد من الحارس وسجل بنجاح.

وسيلعب ريال مدريد مباراته الأولى بعد التوقف ضد ليجانيس يوم الأحد 24 نوفمبر، بينما سيلتقي أوساسونا مع فياريال.

ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا
نرشح لكم
أنشيلوتي: الكرة الذهبية لم تؤثر على فينيسيوس.. وأسينسيو مفاجأة لطيفة ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة آس: التهاب حاد في المعدة يهدد مشاركة أولمو أمام ريال سوسيداد مؤتمر فليك: لامين وأولمو يعانيان من مشكلة.. ومقارنتي مع تشافي غير عادلة انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) أوساسونا تشكيل ريال مدريد - عودة رودريجو.. وفران جارسيا أساسي ضد أوساسونا
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة حصول طلائع الجيش على مكافآت من انضمام شحاتة للمنتخب 11 دقيقة | الدوري المصري
فعلها الملك مجددا.. صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشيبي: نتمنى أن يتوج بيراميدز في نهاية الموسم بالألقاب 17 دقيقة | الدوري المصري
يلديز يحتفل على طريقة ديلبيرو.. يوفنتوس ينتصر على تورينو في الدربي بثنائية 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
المنسق الإعلامي للمنتخب: غياب ثنائي ضد كاب فيردي.. ولا خلافات بين حسام واللاعبين 35 دقيقة | منتخب مصر
الشحات: لا نشبع من البطولات في الأهلي.. ومباراة اتحاد جدة أصعب من العين 40 دقيقة | الدوري المصري
"تهديد بتعليق المشاركة في الدوري".. بيان ناري من الإسماعيلي بسبب الأخطاء التحكيمية 47 دقيقة | الدوري المصري
بالأرقام - ليست المرة الأولى.. طاهر يعود لقائمة منتخب مصر بعد تألقه مع الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان