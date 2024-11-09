كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: قررنا استبدال ديكسون بعد تأكد غيابه عن السوبر أمام الأهلي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن قرار ناديه بشأن المحترف الأمريكي مايك ديكسون لاعب فريق كرة السلة.

وتعرض ديكسون محترف الاتحاد للإصابة في الكتف.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لـ FilGoal.com: "مايك ديكسون محترف فريق السلة يعاني من إصابة في الكتف ستحرمه من المشاركة أمام الأهلي في السوبر".

وأضاف "سيتم استبدال اللاعب بمحترف آخر بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة أحمد عمر".

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر.

فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.