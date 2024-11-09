التشكيل - شريف يقود هجوم فاركو.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

فاركو - البنك الأهلي

يقود أحمد شريف هجوم نادي فاركو خلال مواجهة البنك الأهلي.

ويلعب فاركو ضد البنك الأهلي بعد قليل ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

فيما يقود الثلاثي، محمد هلال وأسامة فيصل وياو أنور هجوم البنك الأهلي.

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وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين سيد – أحمد جمال – عزمي غومة

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد

أمامهما: وليد علي - أحمد فؤاد - عمر ناصر

الهجوم: أحمد شريف.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – هشام صلاح

الوسط: أحمد ربيع – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

البنك الأهلي خسر ضد الزمالك 3-2 بالجولة الأولى، بينما خسر فاركو بهدف دون رد على يد الاتحاد السكندري.

الدوري المصري البنك الأهلي فاركو
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