التشكيل - ثلاثي هجومي يقود المصري أمام الجونة.. ومحمد محمود أساسي

يعتمد علي ماهر المدير الفني لنادي المصري على ثلاثي هجومي في تشكيل فريقه لمواجهة الجونة.

ويلعب المصري أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

في المقابل يعتمد علاء عبد العال مدرب الجونة على محمد محمود لاعب الأهلي السابق في تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو سعداوي – باهر المحمدي – كريم العراقي – أحمد عيد

الوسط: محمود حمادة – خالد الغندور - محمد مخلوف

الهجوم: ميدو جابر –صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد رضا – أحمد العش – أحمد عبد الرسول - أحمد مجدي

خط الوسط: أحمد شوشة - عبد الجواد تعلب - بلال السيد

خط الهجوم: سيف الدين علي - محمد محمود - أرناود راندريانانتينانيا.

يذكر أن المصري فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد بالجولة الأولى.

فيما تعادل الجونة ضد زد سلبيا بدون أهداف بالجولة ذاتها.