التشكيل - ثلاثي هجومي يقود المصري أمام الجونة.. ومحمد محمود أساسي

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - المصري ضد الجونة

يعتمد علي ماهر المدير الفني لنادي المصري على ثلاثي هجومي في تشكيل فريقه لمواجهة الجونة.

ويلعب المصري أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

في المقابل يعتمد علاء عبد العال مدرب الجونة على محمد محمود لاعب الأهلي السابق في تشكيل فريقه الأساسي.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري سيدات - 28 هدفا في 5 مباريات بالجولة السادسة الفلسطيني التاسع.. بدر موسى يسجل هدفه الأول في الدوري المصري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الاتحاد السكندري خبر في الجول - محاولات مكثفة من المصري لتجهيز صبحي أمام الزمالك

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو سعداوي – باهر المحمدي – كريم العراقي – أحمد عيد

الوسط: محمود حمادة – خالد الغندور - محمد مخلوف

الهجوم: ميدو جابر –صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد رضا – أحمد العش – أحمد عبد الرسول - أحمد مجدي

خط الوسط: أحمد شوشة - عبد الجواد تعلب - بلال السيد

خط الهجوم: سيف الدين علي - محمد محمود - أرناود راندريانانتينانيا.

يذكر أن المصري فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد بالجولة الأولى.

فيما تعادل الجونة ضد زد سلبيا بدون أهداف بالجولة ذاتها.

الدوري المصري الجونة المصري
نرشح لكم
قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا مدرب مركز شباب العامرية: إلغاء مباراتنا مع أبو حمص بسبب سيارة تكريم الإنسان مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. مطالبات بركلة جزاء خبر في الجول - نقل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا لملعب الدفاع الجوي نتيجة تحدث لأول مرة من 2009.. المصري يتقاسم النقاط مع الجونة بتعادل سلبي أهدرا ولم ينتصر أحد.. فاركو يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بتعادل سلبي خبر في الجول - استبعاد عبد المنعم وثلاثي الأهلي وزيزو من المنتخب للإصابة التشكيل - فاخري لاكاي يقود سيراميكا.. وثنائي في هجوم الإسماعيلي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) أستون فيلا.. بداية المباراة 53 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مدرب نيس يكشف موعد عودة عبد المنعم 2 دقيقة | المحترفون
قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا 5 دقيقة | منتخب مصر
الرابعة على التوالي والمرة الأولى لـ بيب.. البديل بيدرو يقلب الطاولة على سيتي ويقود برايتون للفوز 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"اللعب في دوري الأبطال أسهل".. ميلان يتعادل مع كالياري 3-3 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الحفاظ على الصدارة أمام أستون فيلا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند يصل لهدفه رقم 75 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب مركز شباب العامرية: إلغاء مباراتنا مع أبو حمص بسبب سيارة تكريم الإنسان ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان