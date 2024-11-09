آس: التهاب حاد في المعدة يهدد مشاركة أولمو أمام ريال سوسيداد

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 15:12

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

بات داني أولمو نجم برشلونة مهددا بالغياب عن مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد.

ويلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد غدا الأحد ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن داني أولمو يعاني من التهاب حاد في المعدة.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب سيسافر مع الفريق ولكن مشاركته أمام ريال سوسيداد محل شك.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة قد قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن باو كوبارسي سيكون متاحا، لقد خاض المران كاملا ولامين خاض تدريبات بدنية وسنى وضعه غدا، وداني أولمو يعاني من مشكلة ونتمنى تواجده".

وتابع "سنخوض كل مباراة خطوة بعد خطوة هذا هو المفتاح ولا ننظر إلى الخلف والكل يركز على المباراة المقبلة والآن نركز على خطتنا لمواجهة سوسيداد والتي ستكون صعبة".

أولمو المنضم لصفوف برشلونة بداية الموسم الجاري خاض 7 مباريات وسجل 5 أهداف مع النادي الكتالوني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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