مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات رباعي الفريق.. وموقف داري

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:54

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي - حسين الشحات - إمام عاشور

ما هو تشخيص إصابات رباعي الأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وإمام عاشور وحسين الشحات؟

إمام عاشور

النادي : الأهلي

حسين الشحات

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان ثلاثي الأهلي ربيعة وإمام وحسين الشحات تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام زد، فيما غاب ياسر إبراهيم عنها للسبب ذاته.

أجاب مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "ياسر إبراهيم يعاني من آلام أسفل عضلات البطن".

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وواصل "اللاعب يجري تأهيل في الوقت الحالي وسيصبح جاهزا للقاء الاتحاد السكندري".

وعن رامي ربيعة قال: "يعاني من شد في العضلة الضامة وسيعود خلال 10 أيام وفقا لدرجة الاستجابة للعلاج".

أما عن إمام عاشور فقال المصدر: "إمام اشتكى من آلام في العضلة الخلفية ويجري أشعة خلال ساعات لتحديد درجة الإصابة وفترة الغياب".

وبسؤاله عن حسين الشحات فقال: "لديه إجهاد في السمانة ولم تحدد فترة غيابه إذ ننتظر خضوعه أشعة".

وعن أشرف داري قال: "هو مازال يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي ولا يوجد أي استعجال بشأنه".

ويعاني أشرف داري من كدمة قوية في الكاحل وهي المنطقة التي تعرض في إصابة فيها في وقت سابق.

الأهلي إمام عاشور حسين الشحات ياسر إبراهيم ربيعة أشرف داري
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