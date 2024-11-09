مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات رباعي الفريق.. وموقف داري
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:54
كتب : أحمد الخولي
ما هو تشخيص إصابات رباعي الأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وإمام عاشور وحسين الشحات؟
إمام عاشور
النادي : الأهلي
حسين الشحات
النادي : الأهلي
رامي ربيعة
النادي : الأهلي
وكان ثلاثي الأهلي ربيعة وإمام وحسين الشحات تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام زد، فيما غاب ياسر إبراهيم عنها للسبب ذاته.
أجاب مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "ياسر إبراهيم يعاني من آلام أسفل عضلات البطن".
وواصل "اللاعب يجري تأهيل في الوقت الحالي وسيصبح جاهزا للقاء الاتحاد السكندري".
وعن رامي ربيعة قال: "يعاني من شد في العضلة الضامة وسيعود خلال 10 أيام وفقا لدرجة الاستجابة للعلاج".
أما عن إمام عاشور فقال المصدر: "إمام اشتكى من آلام في العضلة الخلفية ويجري أشعة خلال ساعات لتحديد درجة الإصابة وفترة الغياب".
وبسؤاله عن حسين الشحات فقال: "لديه إجهاد في السمانة ولم تحدد فترة غيابه إذ ننتظر خضوعه أشعة".
وعن أشرف داري قال: "هو مازال يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي ولا يوجد أي استعجال بشأنه".
ويعاني أشرف داري من كدمة قوية في الكاحل وهي المنطقة التي تعرض في إصابة فيها في وقت سابق.