مؤتمر فليك: لامين وأولمو يعانيان من مشكلة.. ومقارنتي مع تشافي غير عادلة

كشف هانس فليك مدرب برشلونة عن موقف ثلاثي الفريق لامين جمال وداني أولمو وباو كوبارسي من المشاركة ضد ريال سوسيداد.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد غدا الأحد على ملعب أنويتا في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نريد أن نفوز بكل مباراة، الآن سنواجه ريال سوسيداد وأنا معجب بطريقة لعبهم، هو فريق ذكي وستكون مباراة مثيرة".

وواصل "أعتقد أن باو كوبارسي سيكون متاحا، لقد خاض المران كاملا ولامين خاض تدريبات بدنية وسنى وضعه غدا، وداني أولمو يعاني من مشكلة ونتمنى تواجده".

وأكمل "هناك الكثير من الأشياء خلال الموسم الحالي التي أفخر بها، دائما ما أنظر إلى المباراة الماضية، لقد أنهينا المباراة بشكل جماعي على عكس الشوط الثاني من إسبانيول".

وتابع "سنخوض كل مباراة خطوة بعد خطوة هذا هو المفتاح ولا ننظر إلى الخلف والكل يركز على المباراة المقبلة والآن نركز على خطتنا لمواجهة سوسيداد والتي ستكون صعبة".

وشدد "إنيجو مارتينيز يقدم أداء رائع، هو قائد والفريق لاعبيه صغار جدا ومن المهم تواجد أصحاب الخبرة والأمور حول العقود ليست عملي ولكن عملي هي أن يستمر بنفس الأداء، لقد كان رائعا في الموسم الماضي".

وعن كونه صارما في مواعيد التدريبات قال: "هذه القواعد، لا أتحدث عن الماضي ولكن الأمر يتعلق بالاحترام، إذا وصلت متأخرا 5 دقائق فعلى الباقي انتظارك وهذا غير محترم".

واستمر "بالنسبة لي ليفاندوفسكي جاهز بنسبة 100% وما يبهرني هو ما يقدمه في الدفاع ولا أعتقد أنه بحاجة إلى الراحة".

وأتم "من غير العادل مقارنة عملي بتشافي هيرنانديز، أنا أحترمه كثيرا كلاعب ومدرب وقد أعطى الفرصة للاعبين الشباب ويجب أن نعطيه حقه بذلك الأمر وأنا أسير على ذلك الخط".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.