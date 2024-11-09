مؤتمر فليك: لامين وأولمو يعانيان من مشكلة.. ومقارنتي مع تشافي غير عادلة

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

كشف هانس فليك مدرب برشلونة عن موقف ثلاثي الفريق لامين جمال وداني أولمو وباو كوبارسي من المشاركة ضد ريال سوسيداد.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد غدا الأحد على ملعب أنويتا في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نريد أن نفوز بكل مباراة، الآن سنواجه ريال سوسيداد وأنا معجب بطريقة لعبهم، هو فريق ذكي وستكون مباراة مثيرة".

أخبار متعلقة:
بيلد: برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم ديفيز سبورت: ليفاندوفسكي مستعد لتخفيض راتبه للبقاء في برشلونة 10 غرز في وجه نجم برشلونة الشاب مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف

وواصل "أعتقد أن باو كوبارسي سيكون متاحا، لقد خاض المران كاملا ولامين خاض تدريبات بدنية وسنى وضعه غدا، وداني أولمو يعاني من مشكلة ونتمنى تواجده".

وأكمل "هناك الكثير من الأشياء خلال الموسم الحالي التي أفخر بها، دائما ما أنظر إلى المباراة الماضية، لقد أنهينا المباراة بشكل جماعي على عكس الشوط الثاني من إسبانيول".

وتابع "سنخوض كل مباراة خطوة بعد خطوة هذا هو المفتاح ولا ننظر إلى الخلف والكل يركز على المباراة المقبلة والآن نركز على خطتنا لمواجهة سوسيداد والتي ستكون صعبة".

وشدد "إنيجو مارتينيز يقدم أداء رائع، هو قائد والفريق لاعبيه صغار جدا ومن المهم تواجد أصحاب الخبرة والأمور حول العقود ليست عملي ولكن عملي هي أن يستمر بنفس الأداء، لقد كان رائعا في الموسم الماضي".

وعن كونه صارما في مواعيد التدريبات قال: "هذه القواعد، لا أتحدث عن الماضي ولكن الأمر يتعلق بالاحترام، إذا وصلت متأخرا 5 دقائق فعلى الباقي انتظارك وهذا غير محترم".

واستمر "بالنسبة لي ليفاندوفسكي جاهز بنسبة 100% وما يبهرني هو ما يقدمه في الدفاع ولا أعتقد أنه بحاجة إلى الراحة".

وأتم "من غير العادل مقارنة عملي بتشافي هيرنانديز، أنا أحترمه كثيرا كلاعب ومدرب وقد أعطى الفرصة للاعبين الشباب ويجب أن نعطيه حقه بذلك الأمر وأنا أسير على ذلك الخط".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

برشلونة ريال سوسيداد هانس فليك
نرشح لكم
أنشيلوتي: الكرة الذهبية لم تؤثر على فينيسيوس.. وأسينسيو مفاجأة لطيفة ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة مكسب و3 خسائر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات بفوز كبير على أوساسونا آس: التهاب حاد في المعدة يهدد مشاركة أولمو أمام ريال سوسيداد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) أوساسونا تشكيل ريال مدريد - عودة رودريجو.. وفران جارسيا أساسي ضد أوساسونا
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة حصول طلائع الجيش على مكافآت من انضمام شحاتة للمنتخب 11 دقيقة | الدوري المصري
فعلها الملك مجددا.. صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشيبي: نتمنى أن يتوج بيراميدز في نهاية الموسم بالألقاب 17 دقيقة | الدوري المصري
يلديز يحتفل على طريقة ديلبيرو.. يوفنتوس ينتصر على تورينو في الدربي بثنائية 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
المنسق الإعلامي للمنتخب: غياب ثنائي ضد كاب فيردي.. ولا خلافات بين حسام واللاعبين 35 دقيقة | منتخب مصر
الشحات: لا نشبع من البطولات في الأهلي.. ومباراة اتحاد جدة أصعب من العين 40 دقيقة | الدوري المصري
"تهديد بتعليق المشاركة في الدوري".. بيان ناري من الإسماعيلي بسبب الأخطاء التحكيمية 47 دقيقة | الدوري المصري
بالأرقام - ليست المرة الأولى.. طاهر يعود لقائمة منتخب مصر بعد تألقه مع الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان