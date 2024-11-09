انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) أوساسونا

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:50

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق75. مشاركة إندريك وأردا جولر بدلا من فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

ق68. جوووووول الثاااالث لفينيسيوس والرااابع لريال مدريد بعد خطأ دفاعي قاتل.

ق61. جوووووول الثاااالث لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور الذي تلقى تمريرة من أندري لونين لينفرد بالمرمى ويمر بالحارس ويضع الكرة في الشباك.

تبديل ثالث لريال مدريد بدخول لوكا مودريتش بدلا من لوكاس فاسكيز للإصابة,

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووووووول لريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام بعد صناعة رائعة من راؤول أسينسيو.

ق40. إصابة ثالثة في صفوف ريال مدريد.

ق34. جوووول أول لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بعد اختراق داخل منطقة الجزاء وتسديدة في الشبابك.

ق28. تبديل جديد لريال مدريد للإصابة ودخول راؤل أسينسيو بدلا من ميليتاو الذي تعرض لإصابة قوية.

ق20. دخول براهيم دياز بدلا من رودريجو للإصابة.

ق19. إصابة رودريجو.

ق14. تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها الحارس

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
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