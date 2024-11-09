بيلد: برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم ديفيز
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:47
كتب : FilGoal
دخل برشلونة سباق التعاقد مع ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ.
ألفونسو ديفيز
النادي : بايرن ميونيخ
وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن برشلونة دخل سباق التعاقد مع ديفيز بطلب من هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني.
وأوضحت التقارير، أن ديفيز الذي ارتبط بالانتقال لريال مدريد، بات أحد مطالب فليك في مشروعه مع برشلونة.
وأشارت إلى أن ديفيز يملك عروضا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى عرض بايرن ميونخ لتمديد عقده.
اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى بايرن قادما من فانكوفر الأمريكي في سنة 2019.
وخاض ديفيز مع بايرن 209 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 34 آخرين.
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