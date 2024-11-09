مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: استفسرنا من الأهلي عن إصابات ثنائي الفريق

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 14:28

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن مدرب منتخب مصر

استفسر منتخب مصر من النادي الأهلي عن إصابتي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في حين لم يطلب أي شيء بشأن إمام عاشور وحسين الشحات.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

مصر
الأهلي

وكان ثلاثي الأهلي ربيعة وإمام وحسين الشحات تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام زد، فيما غاب ياسر إبراهيم عنها للسبب ذاته.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com اليوم السبت: "أرسلنا استفسارا للأهلي بشأن إصابتي رامي ربيعة وياسر إبراهيم".

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وأكمل "في حين لم نطلب أي شيء بشأن إصابتي إمام عاشور وحسين الشحات".

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسيواجه منتخب مصر كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرا لمجموعته.

إمام عاشور حسين الشحات ياسر إبراهيم رامي ربيعة مصر الأهلي
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