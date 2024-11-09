تقرير يكشف ماذا يدور في رأس ليفربول بشأن محمد صلاح

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 13:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كشف تقرير إنجليزي عن ماذا يدور في رأس نادي ليفربول بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية الموسم المقبل.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن ليفربول غير قلق من التقارير التي تفيد بموافقة صلاح على الانتقال لنادي سعودي.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن الريدز يعتقدون أن تمديد التعاقد هو الخيار الأول لدي محمد صلاح.

وينتهي عقد صاحب الـ32 عاما مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، وما زالت مباحثات التجديد مع الفريق مستمرة ولم تحسم بعد.

وربطت بعض التقارير صلاح بالانتقال إلى الهلال السعودي ليقادته في كأس العالم للأندية 2025.

فيما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن صلاح ضمن حسابات برشلونة لضمه في الصيف المقبل.

ويسعى ليفربول حاليا لتجديد تعاقد صلاح رغبة في الحفاظ على اللاعب رفقة كل من ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجل فان دايك.

وشارك صلاح في 16 مباراة بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 9 آخرين.

ومنذ الانضمام إلى ليفربول في عام 2017 تمكن صلاح من تسجيل 220 هدفا وصناعة 98 خلال 365 مباراة.

محمد صلاح ليفربول الهلال
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