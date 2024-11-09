رودري: يجب أن تحضر حفل الكرة الذهبية سواء ستفوز أو لا.. ولم أصدق بعد سماع اسمي

يرى رودري لاعب مانشستر سيتي أن لاعبي ريال مدريد ارتكبوا خطأ في عدم حضور حفل الكرة الذهبية.

وتوج رودري بالكرة الذهبية على حساب فينيسيوس جونيور الذي حصل على المركز الثاني.

وقال رودري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "هذا العام كانت فرصتي كبيرة للتتويج بالكرة الذهبية وتمنيت أن أسمع اسمي وقد كان أمرا خاصا لأنني سمعت الحضور ينادون باسم شخصا آخر قبل أن يتحدث جورج ويا لذلك وضعت يدي على وجهي ولم أصدق، ثم نظرت إلى عائلتي وحاولت تمالك نفسي من أجل الصعود على المسرح".

وواصل "لا يجب أن تشعر بالحزن بعدم تتويجا بجائزة مثل هذه لأنها ليست قرارك ولكنا نتيجة للتصويت".

وأضاف "عندما يتم الاعتراف بقيمتك كواحد من أصحاب المستوى العالي يجب أن تحضر حفل مثل هذا سواء كنت ستحصل على الجائزة أو لا، على سبيل المثال إيرلنج هالاند في العام الماضي كانت فرصته أكبر للتتويج مني وأنا أردت الذهاب وتقديم له الدعم في تلك اللحظة، من المهم أن تعرف كيف تفوز ولكن أيضا أن تعرف كيف تخسر".

وأكمل "قرار عدم إخبار الفائز بالجائزة كان رائعا، لقد تلقيت رسالة من بعض الأصدقاء يقولون إن ريال مدريد بالكامل لن يحضر وأعتقدت أنها أخبار زائفة وتركت منزلي وذهبت إلى باريس كمرشح فقط".

وأتم "أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع لم يحضروا الحفل، جميعنا نريد أن يحضر اللاعبين الأفضل في الكوكب في ليلة مثل تلك وحتى المدرب الأفضل أو صاحب أفضل هداف، لو كنت مكانهم لم أكن لأفعل نفس الأمر ولكن هذا أمر لم يفسد ليلتي".