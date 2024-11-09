دي زيربي: مستعد للرحيل عن مارسيليا وإعادة عقدي

أعرب روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا عن استعداده للرحيل عن منصبه إذا كان سببا في تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

وتعرض مارسيليا لخسارة قاسية بالدوري الفرنسي على يد أوكسير بنتيجة 3-1.

وقال مدرب برسايتون في مؤتمر صحفي بعد الخسارة أمام أوكسير: "إذا كنت المشكلة تتعلق بي، فأنا مستعد للرحيل. سأترك المال وأعيد عقدي".

وشدد "يجب فهم وتقدير تاريخ هذا النادي، هناك لاعبون لديهم الشجاعة ويتمتعون بالمسؤولية ونعمل على تطوير ذلك".

وأضاف "إذا كنا محظوظين بالوجود في هذا النادي والملعب "فيلودروم"، فهذا يعني أنه يجب أن نقدم أكثر. لكن إذا كنت تعمل كموظف، من دون شغف، فهذا صعب".

وأتم "أريد أن أنقل للعاملين معي كيف أفكر بكرة القدم، ولم أنجح حتى الآن".

دي زربي قرر خوض تجربة مارسليا بداية الموسم الحالي بعدما قاد برايتون في موسمين، الأول نجح في قيادة الفريق للتأهل بالدوري الأوروبي، بينما أنهى الموسم الثاني في المركز الـ 11.

ومع مارسيليا خاض دي زيربي 11 مباراة، وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل مرتين وخسر 3 مباريات.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة متساويا مع موناكو.