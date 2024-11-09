لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 11:52

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - توتنام

كشف هوجو لوريس حارس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي وتوتنام السابق عن تصرف من دانييل ليفي رئيس النادي الإنجليزي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام ليفربول ساهم في حدوث الخسارة.

هوجو لوريس

النادي : لوس أنجلوس

توتنام هوتسبر

ولم يفز توتنام بلقب دوري الأبطال مطلقا وكان أمامه فرصة لحدوث ذلك لكنه سقط أمام ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

ونشر لوريس كتابه الذي يتحدث فيه عن سيرته الذاتية وقال: "لقد لعبت ثلاث نهائيات مع توتنام بواقع اثنين في كأس الرابطة الإنجليزية دوري الأبطال ولم نسجل هدفا واحدا حتى".

أخبار متعلقة:
بعد طرده ضد توتنام.. إيقاف قدوس يرتفع من 3 لـ 5 مباريات في الدوري الإنجليزي توتنام يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتصر برباعية في الشوط الثاني كأس الرابطة الإنجليزية - عادت العقدة! توتنام يقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي

وواصل الحارس الفرنسي "كان الأمر مخيبا للآمال وأن تنتهي مغامرتنا بتلك الطريقة، لا أعرف إن كان كل خص في النادي أدرك مدى صعوبة الوصول إلى النهائي".

وشدد "لا أعتقد أننا فهمنا ذلك لأن هذه ربما كانت فرصتنا الوحيدة للفوز بدوري الأبطال مع ناد غير معتاد على الفوز به وكنا سنتفادى ما يقال عن أن توتنام لم يفز بأي شيء مطلقا وكان اسما سيحفر في تاريخ النادي أكثر".

وأكمل لوريس "قبل النهائي بأربعة أيام وجدت دانييل ليفي يعلن أنه بالشراكة مع أحد رعاة النادي سنحصل على ساعة هدية وفي البداية كنا متحمسين لرؤيتهم في صناديق أنيقة".

واستدرك "لكن مع فتح تلك الصناديق وجدنا أن في ظهر كل ساعة نُقش عليها جملة "نهائي دوري أبطال أوروبا 2019"، قلت لنفسي "نهائي" من يفعل ذلك في لحظة مثل تلك؟".

وواصل "لم أتخط ذلك الأمر وأنا لست وحدي فدانييل ليفي لم يكن ليطلب منا إعادة الساعات ليحفر عليها شيء آخر إن كنا فزنا باللقب".

وشدد لوريس "لدي احترام كبير لليفي ولما فعله للنادي وعلى الرغم من روعة الساعة لكنني لم أقم بارتدائها قط، كنت أفضل عدم وجود أي نقش عليها مثل هذا".

وأردف "أعتقد أن ليفي لم يشعر بالمفاجأة لتأخرنا في النتيجة في النهائي بعد دقيقتين، فهذا كان مقدرا".

وأكمل حارس فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 "في حفل الاستقبال بعد المباراة شعرت بأن بعض أفراد النادي واللاعبين لم يشعروا بالحزن الكافي بعد الهزيمة، كنت أتمنى أن يأتي لي بعض الأشخاص ويقولون لا تقلق سنفعل كل شيء للعوة مجددا".

وأتم "لكن بعد العودة لغرفتي أعتقد أنني شعرت بنفس شعور مدربي ماوريسيو بوكيتينو وزميلي هاري كين، هل يريد النادي الفوز حقا؟ لم يكن ريال مدريد ليحتفل أبدا بخسارة نهائي ولا ينبغي لنا أن نحتفل أيضا".

لوريس توتنام ليفربول أبطال أوروبا
نرشح لكم
أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة إنزاجي: بيسيك شارك أمام أرسنال بعد الحصول على مسكنات ليفربول فقط بالعلامة الكاملة و5 فرق بلا نقاط.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات بايرن يعلن الحداد بعد وفاة مشجعه خلال لقاء بنفيكا لويس إنريكي: النهاية أمام أتليتكو مدريد كانت تشبه أفلام الرعب مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف "فلسطين حرة" الإبداع في المدرجات لم يكف.. أتليتكو مدريد يفوز على سان جيرمان في الوقت القاتل إنتر ينقل متاعب أرسنال إلى أوروبا بهدف هاكان
أخر الأخبار
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود المصري أمام الجونة.. ومحمد محمود أساسي 13 دقيقة | الكرة المصرية
آس: التهاب حاد في المعدة يهدد مشاركة أولمو أمام ريال سوسيداد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات رباعي الفريق.. وموقف داري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: لامين وأولمو يعانيان من مشكلة.. ومقارنتي مع تشافي غير عادلة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) أوساسونا.. جوووووول من صناعة الحارس ساعة | الدوري الإسباني
بيلد: برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم ديفيز ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: استفسرنا من الأهلي عن إصابتي ربيعة وياسر.. وليس إمام والشحات 2 ساعة | الدوري المصري
فان دايك يشرح كيف نجح في إيقاف سوسوكو في أشهر لقطة دفاعية بالدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري