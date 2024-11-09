لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول

كشف هوجو لوريس حارس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي وتوتنام السابق عن تصرف من دانييل ليفي رئيس النادي الإنجليزي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام ليفربول ساهم في حدوث الخسارة.

هوجو لوريس النادي : لوس أنجلوس توتنام هوتسبر

ولم يفز توتنام بلقب دوري الأبطال مطلقا وكان أمامه فرصة لحدوث ذلك لكنه سقط أمام ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

ونشر لوريس كتابه الذي يتحدث فيه عن سيرته الذاتية وقال: "لقد لعبت ثلاث نهائيات مع توتنام بواقع اثنين في كأس الرابطة الإنجليزية دوري الأبطال ولم نسجل هدفا واحدا حتى".

وواصل الحارس الفرنسي "كان الأمر مخيبا للآمال وأن تنتهي مغامرتنا بتلك الطريقة، لا أعرف إن كان كل خص في النادي أدرك مدى صعوبة الوصول إلى النهائي".

وشدد "لا أعتقد أننا فهمنا ذلك لأن هذه ربما كانت فرصتنا الوحيدة للفوز بدوري الأبطال مع ناد غير معتاد على الفوز به وكنا سنتفادى ما يقال عن أن توتنام لم يفز بأي شيء مطلقا وكان اسما سيحفر في تاريخ النادي أكثر".

وأكمل لوريس "قبل النهائي بأربعة أيام وجدت دانييل ليفي يعلن أنه بالشراكة مع أحد رعاة النادي سنحصل على ساعة هدية وفي البداية كنا متحمسين لرؤيتهم في صناديق أنيقة".

واستدرك "لكن مع فتح تلك الصناديق وجدنا أن في ظهر كل ساعة نُقش عليها جملة "نهائي دوري أبطال أوروبا 2019"، قلت لنفسي "نهائي" من يفعل ذلك في لحظة مثل تلك؟".

وواصل "لم أتخط ذلك الأمر وأنا لست وحدي فدانييل ليفي لم يكن ليطلب منا إعادة الساعات ليحفر عليها شيء آخر إن كنا فزنا باللقب".

وشدد لوريس "لدي احترام كبير لليفي ولما فعله للنادي وعلى الرغم من روعة الساعة لكنني لم أقم بارتدائها قط، كنت أفضل عدم وجود أي نقش عليها مثل هذا".

وأردف "أعتقد أن ليفي لم يشعر بالمفاجأة لتأخرنا في النتيجة في النهائي بعد دقيقتين، فهذا كان مقدرا".

وأكمل حارس فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 "في حفل الاستقبال بعد المباراة شعرت بأن بعض أفراد النادي واللاعبين لم يشعروا بالحزن الكافي بعد الهزيمة، كنت أتمنى أن يأتي لي بعض الأشخاص ويقولون لا تقلق سنفعل كل شيء للعوة مجددا".

وأتم "لكن بعد العودة لغرفتي أعتقد أنني شعرت بنفس شعور مدربي ماوريسيو بوكيتينو وزميلي هاري كين، هل يريد النادي الفوز حقا؟ لم يكن ريال مدريد ليحتفل أبدا بخسارة نهائي ولا ينبغي لنا أن نحتفل أيضا".