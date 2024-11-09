ضربة قوية.. الهلال يفقد نيفيز حتى يناير المقبل

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

روبن نيفيز لاعب الهلال

تعرض الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة جورج جيسوس لضربة قوية بعد التأكد من فترة غياب نجمه البرتغالي روبن نيفيز بسبب الإصابة.

روبن نيفيز

النادي : الهلال

الهلال

وتعرض نيفيز لإصابة قوية في الركبة غيبته عن المباريات الأخيرة لفريقه.

وأعلن الهلال خضوع نيفيز إلى عملية جراحية في أحد أوتار الركبة.

أخبار متعلقة:
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات روبن نيفيز يثير مخاوف جيسوس في الهلال الهلال يعلن آخر تطورات إصابة روبن نيفيز

وأشار متصدر الدوري السعودي إلى أن نيفيز سيغيب عن صفوفه حتى شهر يناير المقبل.

Image

وتعرض البرتغالي لإصابة في ركبته خلال مباراة الهلال والعين الإماراتي، 21 أكتوبر الماضي، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأبعدته الإصابة بالفعل عن 5 مباريات ماضية خاضها نادي الهلال.

ومن المقرر ان يغيب نيفيز عن 5 مباريات أخرى للهلال على أن يعود خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة ضمن كأس ملك السعودية.

ويلعب الهلال امام اتحاد جدة يوم 7 يناير المقبل ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

نجم البرتغالي لعب مع الهلال 11 مباراة بالموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

وبشكل لعب خاض نيفيز مع الهلال 59 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

وتوج لاعب ولفرهامبتون السابق بـ 4 ألقاب مع نادي الهلال الذي انضم إليه بداية الموسم المنصرم.

الهلال السعودي روبن نيفيز
نرشح لكم
حقيقة رحيل نيمار عن الهلال في الانتقالات الشتوية الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية الدوري السعودي - ماني يقود النصر للعودة للانتصارات أمام الرياض محمد شريف يغيب للمباراة التاسعة في الدوري السعودي.. وموعد عودته الدوري السعودي - اتحاد جدة يستعيد الصدارة في غياب بنزيمة وعوار الدوري السعودي - الشباب يفوز على الخلود بمشاركة ديانج.. وأوبامينج يسجل رابع أهدافه روبن نيفيز يثير مخاوف جيسوس في الهلال "مفاوضات الأندية السعودية مع فينيسيوس متوقفة منذ أغسطس الماضي"
أخر الأخبار
التشكيل - فاخري لاكاي يقود سيراميكا.. وثنائي في هجوم الإسماعيلي 2 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أرسنال يستعد لتأمين موهبته الشابة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: الكرة الذهبية لم تؤثر على فينيسيوس.. وأسينسيو مفاجأة لطيفة 20 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي 22 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود سيتي ضد برايتون.. وعودة دي بروين 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ميلان - كاماردا يصبح ثامن أصغر لاعب يشارك أساسيا في الدوري الإيطالي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضربة قوية لـ ريال مدريد.. ماركا تكشف تشخيص إصابة ميليتاو ساعة | الدوري الإسباني
راؤول أسينسيو: اللعب مع ريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة.. لا أجد الكلمات المناسبة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان