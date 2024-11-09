ضربة قوية.. الهلال يفقد نيفيز حتى يناير المقبل

تعرض الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة جورج جيسوس لضربة قوية بعد التأكد من فترة غياب نجمه البرتغالي روبن نيفيز بسبب الإصابة.

روبن نيفيز النادي : الهلال الهلال

وتعرض نيفيز لإصابة قوية في الركبة غيبته عن المباريات الأخيرة لفريقه.

وأعلن الهلال خضوع نيفيز إلى عملية جراحية في أحد أوتار الركبة.

وأشار متصدر الدوري السعودي إلى أن نيفيز سيغيب عن صفوفه حتى شهر يناير المقبل.

وتعرض البرتغالي لإصابة في ركبته خلال مباراة الهلال والعين الإماراتي، 21 أكتوبر الماضي، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأبعدته الإصابة بالفعل عن 5 مباريات ماضية خاضها نادي الهلال.

ومن المقرر ان يغيب نيفيز عن 5 مباريات أخرى للهلال على أن يعود خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة ضمن كأس ملك السعودية.

ويلعب الهلال امام اتحاد جدة يوم 7 يناير المقبل ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

نجم البرتغالي لعب مع الهلال 11 مباراة بالموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

وبشكل لعب خاض نيفيز مع الهلال 59 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

وتوج لاعب ولفرهامبتون السابق بـ 4 ألقاب مع نادي الهلال الذي انضم إليه بداية الموسم المنصرم.