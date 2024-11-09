سبورت: ليفاندوفسكي مستعد لتخفيض راتبه للبقاء في برشلونة

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

هدف ليفاندوفسكي - ريال مدريد - برشلونة

لا يمانع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فكرة تخفيض راتبه من أجل البقاء في صفوف البلوجرانا.

ويمتد تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي مستعد لتخفيض راتبه من أجل البقاء في برشلونة لفترة أطول.

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وأوضحت التقارير أن ليفاندوفسكي يتقاضى عن الموسم الحالي 16 مليون يورو، إذ يخوض النجم البولندي موسمه الثالث مع الفريق.

المهاجم صاحب الـ36 عاما يقدم مستويات رائعة، إذ سجل 19 هدفا خلال 16 مباراة بالموسم الحالي.

ليفاندوفسكي قاد برشلونة لسحق مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة.

وعلى المستوى الأوروبي يسير فريق المدرب هانز فليك بخطى ثابتة، بعدما حقق 9 نقاط من أصل 12 نقطة بعد 4 جولات.

برشلونة ليفاندوفسكي
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