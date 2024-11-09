مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر - ليفربول وسيتي ريال مدريد.. و3 مباريات في الدوري
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 10:44
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر والقنوات الناقلة.
ويلعب ليفربول بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح ضد أستون فيلا في مباراة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.
كما تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.
للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.
الدوري الإنجليزي
برايتون × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها علي محمد علي.
ليفربول × أستون فيلا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها أحمد البلوشي.
الدوري الإسباني
ريال مدريد × أوساسونا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.
الدوري المصري
المصري × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.
البنك الأهلي × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. قام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.