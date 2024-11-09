مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر - ليفربول وسيتي ريال مدريد.. و3 مباريات في الدوري

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

يشهد اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح ضد أستون فيلا في مباراة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
قائمة إنجلترا - انضمام لاعب ليفربول.. واستدعاء أول لثنائي دفاعي ليفربول فقط بالعلامة الكاملة و5 فرق بلا نقاط.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات تشابي ألونسو يوضح أسباب الخسارة الكبيرة أمام ليفربول العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية

كما تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

برايتون × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها علي محمد علي.

ليفربول × أستون فيلا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × أوساسونا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

الدوري المصري

المصري × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

البنك الأهلي × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. قام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول سبورت: ليفاندوفسكي مستعد لتخفيض راتبه للبقاء في برشلونة تقرير: مبابي لا يريد اللعب مع فرنسا مجددا في وجود ديشماب تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم دوران 41 نقطة حسمت فوز رودري.. الكشف عن تفاصيل تصويت الكرة الذهبية أنشيلوتي: وجدنا الحل لمشكلة ريال مدريد.. ولذلك لا يلعب فينيسيوس كمهاجم صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة سكاي ألمانيا: موديست مرشح للانتقال لـ شالكه
أخر الأخبار
لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ضربة قوية.. الهلال يفقد نيفيز حتى يناير المقبل 11 دقيقة | سعودي في الجول
سبورت: ليفاندوفسكي مستعد لتخفيض راتبه للبقاء في برشلونة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مبابي لا يريد اللعب مع فرنسا مجددا في وجود ديشماب 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم دوران 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر - ليفربول وسيتي ريال مدريد.. و3 مباريات في الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة 10 ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري