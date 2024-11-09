مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر - ليفربول وسيتي ريال مدريد.. و3 مباريات في الدوري

يشهد اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح ضد أستون فيلا في مباراة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

كما تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

برايتون × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها علي محمد علي.

ليفربول × أستون فيلا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × أوساسونا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

الدوري المصري

المصري × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

البنك الأهلي × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. قام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.