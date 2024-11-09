بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 01:05

كتب : FilGoal

بدر موسى

أهدى الفلسطيني بدر موسى لاعب بتروجت هدفه في شباك مودرن سبورت إلى شعب فلسطين وأهالي غزة.

وكتب بدر موسى عبر فيسبوك:

لأهلي في غزة وشعبنا العظيم

أُهديكم هذا الهدف لعلي بهذا أُشارككم صمودكم

وفاز بدر موسى بجائزة رجل المباراة، حيث سجل هدف التعادل بتسديدة قوية.

وحصد بتروجت نقطة جديدة بالتعادل مع مودرن سبورت 1-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

تقدم مودرن سبورت بهدف علي زعزع، فيما سجل بدر موسى هدف تعادل بتروجت.

ويعد ذلك اللقاء الأول للفريقين في الدوري المصري.

وتعادل بتروجت مجددا بنفس النتيجة بعدما تعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى.

فيما حقق مودرن سبورت التعادل مرة أخرى بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنبي.

ويحتل بتروجت المركز السابع برصيد نقطتين ويليه مودرن سبورت بفارق الأهداف في المركز الثامن

بدر موسى بتروجت
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