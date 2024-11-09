أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة ضد الزمالك

أبدى أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة غضبه من الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه ضد الزمالك.

وخسر سموحة من الزمالك بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ سموحة عبر أون تايم سبورتس: "سمعت تحليل تحكيمي للتدخل على قدم إسلام جابر، عندما تكون الكرة لسموحة ضد الفرق الكبيرة نقول فيفا، وإذا كانت للفرق الكبيرة لا يتحدث أحد".

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وأضاف "إذا رأيت قدم إسلام جابر (الاستارزات حافرة في كاحل قدمه) كان سيتعرض للإصابة بكسر، هي طرد رسمي ليس فيها كلام أو فلسفة، إذا كانت للاعب سموحة كان سيتعرض للطرد، نعود للمعايير الدولية لإنها على فريق كبير".

وأكمل "حتى الآن الألوان تتحكم، منذ 5 سنوات نساند الحكام، من المفترض أنهم يساندون الفرق وليس العكس، المنظومة مقلوبة، المفترض أنهم رأس الهرم وسبب نجاح الدوري وهذا لا يحدث".

وأردف "لجان الحكام تتغير لكن الحكام كما هم، والمشاكل والاحتقان يزداد".

وتابع "بعد كل الحالات الجدلية التي شهدتها المباراة لا أجد أي رد فعل. الحكم احتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع رغم توقف المباراة كثيرا، احتسب 12 أو 15 دقيقة، (هو احنا ورانا مشاوير)".

وواصل "الجمهور يمثل عبء كبير جدا جدا على الحكام، وإذا لم نتخلص من ذلك الأمر، سيكون علينا غلق الأندية غير الشعبية".

وأتم "نخوض موسما استثنائيا وعلينا مساندة الحكام، أنا أتحدث بشكل عام وليس عن المباراة، الموضوع ليس كيمياء، أشاهد مسرحيات وأضحك ولابد من مراجعة الأخطاء وأن يكون هناك مواجهة، والمشاكل لن تُحل في أسبوعين ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة وأن تكون معلنة".

وفاز الزمالك على مضيفه سموحة اليوم الجمعة في ملعب برج العرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.

سجل هدفا الزمالك ناصر منسي ومصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة و84.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لست نقاط ليتصدر الدوري رفقة الأهلي والاتحاد لكن المارد الأحمر جاء أولا بسبب فارق الأهداف ثم الفارس الأبيض وأخيرا الفريق السكندري.

فيما تجمد رصيد سموحة عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس.

نسبة 100%

وعلى الرغم من تفوق سموحة الهجومي واستحواذه على الكرة بنسبة 52% مقابل 48% للزمالك وتسديده للكرة 16 مرة منه 6 على مرمى محمد عواد لكنه لم يستطع هز الشباك.

في المقابل سدد الزمالك 7 مرات منهم مرتين فقط على المرمى ومنهم جاء الهدفين بنسبة نجاح 100% ليواصل المنافسة على صدارة الدوري.

كذلك لم يشفع لسموحة لمس الكرة 21 مرة داخل منطقة جزاء الزمالك في المقابل 8 لمسات فقط للفريق الأبيض صنعت الفارق لصالحه.

سموحة أحمد سامي الدوري المصري
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