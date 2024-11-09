41 نقطة حسمت فوز رودري.. الكشف عن تفاصيل تصويت الكرة الذهبية

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أرقام وتفاصيل من تصويت حفل جوائز الكرة الذهبية، الذي انتهى بفوز رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وفاز رودري بالنسخة رقم 68 من الجائزة، بفضل حصوله على 1170 نقطة، مقابل 1129 نقطة للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وأشارت "ليكيب" إلى دور التعديل الأخير للقواعد الذي صار يمنح صاحب المركز الأول في التصويت 15 نقطة، ما يعني أن فارق رودري عن فينيسيوس يساوي تقريبا 3 أشخاص صوتوا له في المركز الأول.

وعلى ذكر ذلك، فهناك 5 مصوتين لم يضعوا رودري في قائمة الـ 10 الأوائل من الأساس، مقابل 3 لم يضعوا فينيسيوس.

وباستثناء رودري وفينيسيوس، تواجد 7 لاعبين آخرين في المركز الأول بأصوات بعض الصحفيين، وهم ثلاثي ريال مدريد جود بيلينجهام (5 مرات) وداني كارباخال (4) وتوني كروس (2).

أما الأسماء التي ذكرت مرة واحدة في المركز الأول بالتصويت، فكانوا كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان السابق وريال مدريد حاليا، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا.

وأخيرا، لم ينجح أي مصوت من الفوز بقائمته الشخصية، بمعنى أنه لم يتطابق صوت واحد مع الترتيب النهائي للـ 10 الأوائل أو حتى الـ 5 الأوائل.

بينما تمكن 7 صحفيين من التصويت كما خرجت قائمة المربع الذهبي بالترتيب (رودري - فينيسيوس - بيلنيجهام - كارباخال).

هؤلاء المصوتين هم ممثلي إنجلترا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا الشمالية وأيسلندا والنرويج وسلوفاكيا.

الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2024

1- رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - إسبانيا)

3- جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

4- داني كارباخال (ريال مدريد - إسبانيا)

5 - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان / ريال مدريد - فرنسا)

7 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان - الأرجنتين)

8 - لامين يامال (برشلونة - إسبانيا)

9 - توني كروس (ريال مدريد - ألمانيا)

10 - هاري كين (بايرن ميونيخ - إنجلترا)

11- فيل فودين (مانشستر سيتي - إنجلترا)

12- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن - ألمانيا)

13- داني أولمو (برشلونة - إسبانيا)

14- أديمولا لوكمان (أتالانتا - نيجيريا)

15- نيكو ويليامز (أتليتك بلباو - إسبانيا)

16- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن - سويسرا)

17- فيدي فالفيردي (ريال مدريد - أوروجواي)

18- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)

19- مارتن أوديجارد (أرسنال - النرويج)

20 -هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان - تركيا)

21- بوكايو ساكا (أرسنال - إنجلترا)

22- أنطونيو روديجير (ريال مدريد - ألمانيا)

23- روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال)

24- ويليام ساليبا (أرسنال - فرنسا)

25- كول بالمر (تشيلسي - إنجلترا)

26- ديكلان رايس (أرسنال - إنجلترا)

27- فيتينيا (باريس سان جيرمان - البرتغال)

28- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن - إسبانيا)

29 - ماتيس هوميلس - ( روما/دورتموند - ألمانيا)

29 - أرتيم دوفبيك - روما/ جيرونا