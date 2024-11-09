وفاة رشيد مخلوفي أسطورة الجزائر

توفي رشيد مخلوفي أسطورة كرة القدم الجزائرية ولاعب ومدرب الخضر السابق.

ورحل مخلوفي عن عمر يناهز 88 عاما.

وبدأ الراحل مسيرته الكروية في الجزائر ثم احترف في فرنسا عبر بوابة سانت إيتيان.

وأسهم اللاعب الراحل بصورة كبيرة في تكوين منتخب الجزائر الأول، أو فريق "جبهة التحرير" في نهايات عصر الاستعمار الفرنسي.

وبرحيل رشيد مخلوفي لم يتبق على قيد الحياة من ذلك الفريق التاريخي سوى دحمان دفنون ومحمد معوش.

وبعد اعتزاله للعب عام 1970، تولى مخلوفي قيادة منتخب الجزائر لاحقا كمدرب.

وحقق الراحل الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1975 بالجزائر على حساب فرنسا، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 1978 بالفوز على نيجيريا.

كما تواجد في الجهاز الفني الذي قاد المنتخب خلال نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا.

كذلك سبق لمخلوفي تدريب باستيا الفرنسي والنجمة اللبناني والمرسى التونسي.