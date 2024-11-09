أنشيلوتي: وجدنا الحل لمشكلة ريال مدريد.. ولذلك لا يلعب فينيسيوس كمهاجم

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعتقاده أن الفريق قادر على الخروج من الوضع الحالي، وذلك قبل مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "إنها فترة صعبة نمر بها جميعا ولكننا لا نزال مجموعة قوية ومتحدة. هذه اللحظات الصعبة تحدث دائما في كرة القدم".

وأضاف "نعتقد أننا وجدنا الحل، وسنمارس ذلك خلال المباراة، وهذا ليس المكان المناسب للحديث عن مشاكلنا".

وعن عدم استدعاء كيليان مبابي لمنتخب فرنسا في التوقف الدولي قال: "إنه قرار المدرب ديدييه ديشان ولا أسمح لنفسي بالحكم عليه. مبابي بحالة جيدة ومتحفز ولا يشعر بالرضا عن الوضع مثل الجميع".

وبسؤاله عما إذا كان قد ندم على عدم ترك ريال مدريد وتولي قيادة البرازيل في نهاية الموسم الماضي قال: "لست نادما على أي شيء وسأواصل الاستمتاع بكل يوم هنا. إنه وقت صعب ولكني سعيد بالتواجد في أفضل نادٍ في العالم".

وعن عدم لعب فينيسيوس جونيور كمهاجم قال: "هذا لأني لا أريد إبعاده عن الجناح الأيسر حيث يصنع الفارق، بينما يستطيع مبابي اللعب كمهاجم. مشكلتنا ليست هجومية بل دفاعية".

وعن حالة فيديريكو فالفيردي لاعب الوسط الذي كان مصابا قال: "إنه جاهز للعب غدا وتدرب جيدا خلال آخر يومين".

وخسر ريال مدريد الكلاسيكو أمام برشلونة 4-0، ثم خسر أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 3-1.

ويحتل الميرينجي المركز الـ 18 في ترتيب دوري الأبطال بـ 6 نقاط بعد 4 جولات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أكثر، نظرا لتأجل مباراة الملكي مع فالنسيا بسبب الإعصار.