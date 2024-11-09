طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 00:22
كتب : FilGoal
طالب فرج عامر رئيس سموحة من الهاني سليمان حارس مرمى فريقه التوقف عن ارتكاب نفس الخطأ.
وخسر سموحة بنتيجة 2-0 أمام الزمالك في ثاني جولات الدوري المصري.
وقال رئيس سموحة عبر قناة أم بي سي مصر 2: "راض عن أداء سموحة إلى حد كبير، لكن حزين من خطأ الهاني سليمان والذي جاء مبكرا للغاية".
وأضاف "أهدرنا 4 انفرادات أمام فريق كبير مثل الزمالك، وكنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل".
وأتم "أقول للهاني سليمان كفى ارتكاب نفس الخطأ لأن هذه المرة الثانية وحدثت سابقا ضد زد".
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وفي الدقيقة الثالثة تسلم الهاني سليمان الكرة وحاول مراوغة ناصر منسي الذي ضغط عليه.
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