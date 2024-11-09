طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان

السبت، 09 نوفمبر 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الهاني سليمان - سموحة ضد الزمالك

طالب فرج عامر رئيس سموحة من الهاني سليمان حارس مرمى فريقه التوقف عن ارتكاب نفس الخطأ.

وخسر سموحة بنتيجة 2-0 أمام الزمالك في ثاني جولات الدوري المصري.

وقال رئيس سموحة عبر قناة أم بي سي مصر 2: "راض عن أداء سموحة إلى حد كبير، لكن حزين من خطأ الهاني سليمان والذي جاء مبكرا للغاية".

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وأضاف "أهدرنا 4 انفرادات أمام فريق كبير مثل الزمالك، وكنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل".

وأتم "أقول للهاني سليمان كفى ارتكاب نفس الخطأ لأن هذه المرة الثانية وحدثت سابقا ضد زد".

وفي الدقيقة الثالثة تسلم الهاني سليمان الكرة وحاول مراوغة ناصر منسي الذي ضغط عليه.

لكن ناصر منسي استطاع استخلاص الكرة وسدد في الشباك مباشرة ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف أول.

ومنذ انضمامه للزمالك قادما من البنك الأهلي كتب ناصر منسي رقمين، أولهما هو تسجيله لمباراتين متتاليين مع الفارس الأبيض في الدوري في موسم واحد وذلك بعدما هز شباك فريقه السابق في الجولة الأولى من الدوري.

كما أنه لأول مرة يسجل مع الزمالك في ثلاث مباريات متتالية في الدوري بعد هز شباك بلدية المحلة في ختام الموسم الماضي ثم مباراة البنك الأهلي وسموحة في نظيره الحالي.

الزمالك سموحة الدوري المصري فرج عامر الهاني سليمان
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