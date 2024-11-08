الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة سالم الدوسري والتي تعرض لها خلال لقاء الاتفاق.

سالم الدوسري

النادي : الهلال

الهلال

وانتصر الهلال بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكشف النادي إصابة سالم في مفصل القدم ودون أن يحدد مدة غيابه.

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وخرج سالم الدوسري متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 77.

وشارك محمد القحطاني بدلا منه واستطاع تسجيل هدف الفريق الثالث في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأعلن منتخب السعودية استبعاد الدوسري رفقة عبد الإله العمري، وضم محمد القحطاني بدلا منهما لقائمة الأخضر.

وتواجد الدوسري في قائمة منتخب السعودية لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات كاس العالم 2026.

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ويبتعد منتخب السعودية عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن اليابان في تصفيات المونديال.

صاحب الـ 33 عاما خاض 17 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4.

سالم الدوسري الدوري السعودي الهلال
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