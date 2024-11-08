مدرب إنبي: بدأنا أمام بيراميدز بـ 7 لاعبين من قطاع الناشئين.. وهذا سبب عدم البدء بقفة وكابو

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

سيد ياسين - مدرب إنبي

أوضح سيد ياسين المدير الفني لـ إنبي سبب عدم إشراك الثنائي أحمد أمين قفة ورفيق كابو في تشكيل الفريق الأساسي ضد بيراميدز.

وخسر إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

وقال المدير الفني عبر أون تايم سبورتس 2: "الهدف الأول وتّر اللاعبين، والأخطاء البسيطة واردة وتسببت في استقبال الهدف الثاني، والهدف الذي سجلناه في نهاية الشوط الأول ساعدنا أن نبدأ في الشوط الثاني بكثافة هجومية أكبر".

أخبار متعلقة:
أحمد عاطف قطة: نستهدف حصد لقب الدوري هذا الموسم.. وهذا ما أخبرني به المدرب طبيب الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر عن لقاء سموحة بتوجيه من رئيس الوزراء.. تحديد موعد عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان "قطة" يقود بيراميدز للانتصار الأول في الدوري على حساب إنبي

وأكمل "واجهنا فريقا كبيرا، وبدأنا اللقاء بـ 7 لاعبين أساسيين من قطاع الناشئين، وهو رقم كبير".

وأوضح سبب جلوس أحمد قفة ورفيق كابو على مقاعد البدلاء من بداية اللقاء قائلا: "قفة كان يشكو من الإصابة وفضلنا إبقاءه عليه، وكابو لم يشارك لأسباب خططية وعندما شاركا قدما شكلا هجوميا وكنا قريبين من التعادل".

وواصل "أحمد العجوز تعرض لإصابة في الوتر فوق الركبة وسيكون معنا الفترة المقبلة".

وأكمل "نلعب مباريات كؤوس في المرحلة الأولى من الموسم وسنحاول حصد أكبر كم من النقاط".

وأتم "دعمنا فريقنا بعديد قليل للغاية من الصفقات ولدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب وإنبي قادم في الفترة المقبلة".

فوز هو الأول لبيراميدز هذا الموسم في الدوري بعد التعادل مع بتروجت ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع.

فيما ينتظر إنبي لتحقيق فوزه الأول بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.

ولم يخسر بيراميدز من إنبي في الدوري منذ موسم 2020-21، ومنذ الخسارة 3-2 في الدور الأول لذاك الموسم حقق 5 انتصارات و3 تعادلات في الدوري.

إنبي بيراميدز سيد ياسين
نرشح لكم
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان أحمد عاطف قطة: نستهدف حصد لقب الدوري هذا الموسم.. وهذا ما أخبرني به المدرب طبيب الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر عن لقاء سموحة "قطة" يقود بيراميدز للانتصار الأول في الدوري على حساب إنبي مدرب بتروجت: طلعت يوسف مدربي ومعلمي.. والتعادل جيد ولكنه ليس هدفنا النهائي الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات
أخر الأخبار
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة 47 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك 53 دقيقة | الدوري المصري
41 نقطة حسمت فوز رودري.. الكشف عن تفاصيل تصويت الكرة الذهبية 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فاشهدوا" في وداع رشيد مخلوفي.. ولادة منتخب الجزائر من رحم "جبهة التحرير" ساعة | الوطن العربي
وفاة رشيد مخلوفي أسطورة الجزائر ساعة | الوطن العربي
أنشيلوتي: وجدنا الحل لمشكلة ريال مدريد.. ولذلك لا يلعب فينيسيوس كمهاجم ساعة | الدوري الإسباني
طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع