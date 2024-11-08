مدرب إنبي: بدأنا أمام بيراميدز بـ 7 لاعبين من قطاع الناشئين.. وهذا سبب عدم البدء بقفة وكابو

أوضح سيد ياسين المدير الفني لـ إنبي سبب عدم إشراك الثنائي أحمد أمين قفة ورفيق كابو في تشكيل الفريق الأساسي ضد بيراميدز.

وخسر إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

وقال المدير الفني عبر أون تايم سبورتس 2: "الهدف الأول وتّر اللاعبين، والأخطاء البسيطة واردة وتسببت في استقبال الهدف الثاني، والهدف الذي سجلناه في نهاية الشوط الأول ساعدنا أن نبدأ في الشوط الثاني بكثافة هجومية أكبر".

وأكمل "واجهنا فريقا كبيرا، وبدأنا اللقاء بـ 7 لاعبين أساسيين من قطاع الناشئين، وهو رقم كبير".

وأوضح سبب جلوس أحمد قفة ورفيق كابو على مقاعد البدلاء من بداية اللقاء قائلا: "قفة كان يشكو من الإصابة وفضلنا إبقاءه عليه، وكابو لم يشارك لأسباب خططية وعندما شاركا قدما شكلا هجوميا وكنا قريبين من التعادل".

وواصل "أحمد العجوز تعرض لإصابة في الوتر فوق الركبة وسيكون معنا الفترة المقبلة".

وأكمل "نلعب مباريات كؤوس في المرحلة الأولى من الموسم وسنحاول حصد أكبر كم من النقاط".

وأتم "دعمنا فريقنا بعديد قليل للغاية من الصفقات ولدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب وإنبي قادم في الفترة المقبلة".

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فوز هو الأول لبيراميدز هذا الموسم في الدوري بعد التعادل مع بتروجت ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع.