أحمد عاطف قطة: نستهدف حصد لقب الدوري هذا الموسم.. وهذا ما أخبرني به المدرب

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

أحمد عاطف قطة - بيراميدز

أبدى أحمد عاطف "قطة" سعادته بقيادة بيراميدز لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم من الدوري المصري بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1.

وسجل قطة ثنائية قادت بيراميدز لتحقيق الفوز على ملعب بتروسبورت.

وقال قطة عبر أون تايم سبورتس 2: "لم نكن موفقين ضد بتروجت وكان هدفنا أمام إنبي التعويض لأننا ننافس على لقب الدوري ولأننا فريق كبير".

أخبار متعلقة:
طبيب الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر عن لقاء سموحة بتوجيه من رئيس الوزراء.. تحديد موعد عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان "قطة" يقود بيراميدز للانتصار الأول في الدوري على حساب إنبي الدوري السعودي - ماني يقود النصر للعودة للانتصارات أمام الرياض

وأضاف "المدرب تحدث عني بشكل جيد منذ عودتي للفريق، وأخبرني بأنه في حاجة لخدماتي في لقائي الأول معه، وأحاول مساعدة زملائي".

وأكمل "اللاعبون أصحاب الخبرات في الفريق تحدثوا معنا عن ضرورة تحقيق الألقاب هذا الموسم، ونستهدف حصد لقب الدوري هذا الموسم وسنحاول جمع أكبر عدد من النقاط".

وأتم "جائزة رجل المباراة ليست لي أنا بل هي نتاج عمل الفريق ككل".

فوز هو الأول لبيراميدز هذا الموسم في الدوري بعد التعادل مع بتروجت ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع.

فيما ينتظر إنبي لتحقيق فوزه الأول بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.

ولم يخسر بيراميدز من إنبي في الدوري منذ موسم 2020-21، ومنذ الخسارة 3-2 في الدور الأول لذاك الموسم حقق 5 انتصارات و3 تعادلات في الدوري.

بيراميدز إنبي أحمد عاطف قطة الدوري المصري
نرشح لكم
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان مدرب إنبي: بدأنا أمام بيراميدز بـ 7 لاعبين من قطاع الناشئين.. وهذا سبب عدم البدء بقفة وكابو طبيب الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر عن لقاء سموحة "قطة" يقود بيراميدز للانتصار الأول في الدوري على حساب إنبي مدرب بتروجت: طلعت يوسف مدربي ومعلمي.. والتعادل جيد ولكنه ليس هدفنا النهائي الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات
أخر الأخبار
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة 47 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك 53 دقيقة | الدوري المصري
41 نقطة حسمت فوز رودري.. الكشف عن تفاصيل تصويت الكرة الذهبية 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فاشهدوا" في وداع رشيد مخلوفي.. ولادة منتخب الجزائر من رحم "جبهة التحرير" ساعة | الوطن العربي
وفاة رشيد مخلوفي أسطورة الجزائر ساعة | الوطن العربي
أنشيلوتي: وجدنا الحل لمشكلة ريال مدريد.. ولذلك لا يلعب فينيسيوس كمهاجم ساعة | الدوري الإسباني
طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع