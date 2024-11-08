أحمد عاطف قطة: نستهدف حصد لقب الدوري هذا الموسم.. وهذا ما أخبرني به المدرب

أبدى أحمد عاطف "قطة" سعادته بقيادة بيراميدز لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم من الدوري المصري بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1.

وسجل قطة ثنائية قادت بيراميدز لتحقيق الفوز على ملعب بتروسبورت.

وقال قطة عبر أون تايم سبورتس 2: "لم نكن موفقين ضد بتروجت وكان هدفنا أمام إنبي التعويض لأننا ننافس على لقب الدوري ولأننا فريق كبير".

وأضاف "المدرب تحدث عني بشكل جيد منذ عودتي للفريق، وأخبرني بأنه في حاجة لخدماتي في لقائي الأول معه، وأحاول مساعدة زملائي".

وأكمل "اللاعبون أصحاب الخبرات في الفريق تحدثوا معنا عن ضرورة تحقيق الألقاب هذا الموسم، ونستهدف حصد لقب الدوري هذا الموسم وسنحاول جمع أكبر عدد من النقاط".

وأتم "جائزة رجل المباراة ليست لي أنا بل هي نتاج عمل الفريق ككل".

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فوز هو الأول لبيراميدز هذا الموسم في الدوري بعد التعادل مع بتروجت ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع.