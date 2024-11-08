طبيب الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر عن لقاء سموحة

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 22:44

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب استبعاد ناصر ماهر من المشاركة ضد سموحة.

وانتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وقال طبيب الأبيض عبر المركز الإعلامي للنادي: "ناصر ماهر سليم واتفقنا مع الجهاز الفني على منحه راحة ضد سموحة".

أخبار متعلقة:
ناصر منسي يستغل خطأ الهاني سليمان ويحقق رقمين لأول مرة في مسيرته مع الزمالك خبر في الجول – ناصر ماهر يغيب عن لقاء الزمالك وسموحة مران الزمالك - انتظام ناصر ماهر.. وتدريبات تأهيلية لـ زيزو مران الزمالك - ناصر ماهر يكتفي بالفقرة البدنية.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق

وأضاف "رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة بصورة طبيعية لكننا رفضنا المجازفة".

وفاز الزمالك على مضيفه سموحة اليوم الجمعة في ملعب برج العرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.

سجل هدفا الزمالك ناصر منسي ومصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة و84.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لست نقاط ليتصدر الدوري رفقة الأهلي والاتحاد لكن المارد الأحمر جاء أولا بسبب فارق الأهداف ثم الفارس الأبيض وأخيرا الفريق السكندري.

فيما تجمد رصيد سموحة عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس.

نسبة 100%

وعلى الرغم من تفوق سموحة الهجومي واستحواذه على الكرة بنسبة 52% مقابل 48% للزمالك وتسديده للكرة 16 مرة منه 6 على مرمى محمد عواد لكنه لم يستطع هز الشباك.

في المقابل سدد الزمالك 7 مرات منهم مرتين فقط على المرمى ومنهم جاء الهدفين بنسبة نجاح 100% ليواصل المنافسة على صدارة الدوري.

كذلك لم يشفع لسموحة لمس الكرة 21 مرة داخل منطقة جزاء الزمالك في المقابل 8 لمسات فقط للفريق الأبيض صنعت الفارق لصالحه.

الزمالك ناصر ماهر الدوري المصري سموحة
نرشح لكم
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان مدرب إنبي: بدأنا أمام بيراميدز بـ 7 لاعبين من قطاع الناشئين.. وهذا سبب عدم البدء بقفة وكابو أحمد عاطف قطة: نستهدف حصد لقب الدوري هذا الموسم.. وهذا ما أخبرني به المدرب "قطة" يقود بيراميدز للانتصار الأول في الدوري على حساب إنبي مدرب بتروجت: طلعت يوسف مدربي ومعلمي.. والتعادل جيد ولكنه ليس هدفنا النهائي الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات
أخر الأخبار
بدر موسى يهدي هدفه إلى شعب فلسطين وأهل غزة 47 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي: الألوان تتحكم والمفترض مساندة الحكام للفرق.. وأشاهد مسرحيات وأضحك 52 دقيقة | الدوري المصري
41 نقطة حسمت فوز رودري.. الكشف عن تفاصيل تصويت الكرة الذهبية 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فاشهدوا" في وداع رشيد مخلوفي.. ولادة منتخب الجزائر من رحم "جبهة التحرير" ساعة | الوطن العربي
وفاة رشيد مخلوفي أسطورة الجزائر ساعة | الوطن العربي
أنشيلوتي: وجدنا الحل لمشكلة ريال مدريد.. ولذلك لا يلعب فينيسيوس كمهاجم ساعة | الدوري الإسباني
طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. واستبعاده من منتخب السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع