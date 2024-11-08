طبيب الزمالك يكشف سبب غياب ناصر ماهر عن لقاء سموحة

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب استبعاد ناصر ماهر من المشاركة ضد سموحة.

وانتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وقال طبيب الأبيض عبر المركز الإعلامي للنادي: "ناصر ماهر سليم واتفقنا مع الجهاز الفني على منحه راحة ضد سموحة".

وأضاف "رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة بصورة طبيعية لكننا رفضنا المجازفة".

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وفاز الزمالك على مضيفه سموحة اليوم الجمعة في ملعب برج العرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.

سجل هدفا الزمالك ناصر منسي ومصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة و84.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لست نقاط ليتصدر الدوري رفقة الأهلي والاتحاد لكن المارد الأحمر جاء أولا بسبب فارق الأهداف ثم الفارس الأبيض وأخيرا الفريق السكندري.

فيما تجمد رصيد سموحة عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس.

نسبة 100%

وعلى الرغم من تفوق سموحة الهجومي واستحواذه على الكرة بنسبة 52% مقابل 48% للزمالك وتسديده للكرة 16 مرة منه 6 على مرمى محمد عواد لكنه لم يستطع هز الشباك.

في المقابل سدد الزمالك 7 مرات منهم مرتين فقط على المرمى ومنهم جاء الهدفين بنسبة نجاح 100% ليواصل المنافسة على صدارة الدوري.

كذلك لم يشفع لسموحة لمس الكرة 21 مرة داخل منطقة جزاء الزمالك في المقابل 8 لمسات فقط للفريق الأبيض صنعت الفارق لصالحه.