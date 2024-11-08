بتوجيه من رئيس الوزراء.. تحديد موعد عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان

وجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل، إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: "طرحت على رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانيات التي تمتلكها مصر خاصة البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية فخامة الرئيس في 2014 وحتى الآن".

وأضاف "أخبرت رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بشكل يجعل الرياضة في مصر رقم مهم بالدخل القومي المصري خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانيات من مصر مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعد الرياضة بها مصدر من مصادر الدخل القومي لها".

وشدد "أخبرنا رئيس الوزراء، بضرورة مراجعة ما يتم إنفاقه، في استضافه بطولات دولية وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة للجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد اقتصادية أو سياسية فعلية خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبين بها والأجهزة الفنية المشاركة ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية".

وطالب محمود حسين، بضرورة الاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة، خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركه الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب مع المكانة الكبيرة للدولة المصرية.

وأتم "التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأولمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف والتدفقات المالية وتوقيتاتها وذلك قبل الأولمبياد بعام كامل وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية وتعد هذه الجلسة هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها في مراجعة وحساب الاتحادات المختلفة".