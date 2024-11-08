"قطة" يقود بيراميدز للانتصار الأول في الدوري على حساب إنبي

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 22:13

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق بيراميدز فوزه الأول في الموسم بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية بلقاء أقيم على استاد بترسبورت.

سجل أحمد عاطف "قطة" ثنائية بيراميدز، فيما سجل علي فوزي هدف إنبي الوحيد.

فوز هو الأول لبيراميدز هذا الموسم في الدوري بعد التعادل مع بتروجت ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع.

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فيما ينتظر إنبي لتحقيق فوزه الأول بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.

ولم يخسر بيراميدز من إنبي في الدوري منذ موسم 2020-21، ومنذ الخسارة 3-2 في الدور الأول لذاك الموسم حقق 5 انتصارات و3 تعادلات في الدوري.

وصف المباراة

3 دقائق فقط كانت كافية، عرضية من مصطفى فتحي من الجهة اليمنى ورأسية أحمد عاطف "قطة" سكنت الشباك معلنة عن هدف التقدم الأول.

وفي الدقيقة 13 منع عبد الرحمن سمير حارس إنبي والعارضة فرصة الهدف الثاني لبيراميدز على 3 مرات.

ومن مرتدة سريعة حوّل "قطة" عرضية فيستون ماييلي الأرضية في الشباك معززا من تقدم بيراميدز في الدقيقة 35.

وطالب لاعبو بيراميدز في الدقيقة 43 بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على محمود مرعي مدافع بيراميدز.

عبد العزيز السيد حكم اللقاء عاد لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للفريق البترولي سجلها علي فوزي في الشباك مقلصا الفارق في الدقيقة 45+2.

شوط أول انتهى بتقدم بيراميدز بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني أجرى سيد عيد مدرب إنبي تغييرين بمشاركة أحمد حواش وصلاح زايد بدلا من أحمد العجوز وفتحي السيد لتنشيط الهجوم في الدقيقة 52.

وبعد 13 دقيقة أشرك كل من أحمد أمين قفة ورفيق كابو بدلا من يوسف لبيب وهشام عادل.

وانهالت البطاقات الصفراء على اللاعبين فتحصل علي فوزي وأحمد نادر حواش ومحمود مرعي على بطاقات صفراء في ظرف 5 دقائق.

ومنعت العارضة ركلة حرة مباشرة من علي فوزي لتتعاطف مع الشناوي وتمنع التعادل في الدقيقة 74.

من الجهة الأخرى شارك صديق أوجولا وكريم حافظ ومحمود عبد العاطي في محاولة من كرونوسلاف يوريتشيتش للحفاظ على النتيجة.

وكاد حواش في الدقيقة 90+4 أن يسجل هدف التعادل القاتل بضربة مزدوجة من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم للشناوي لتنتهي المباراة بفوز أول لبيراميدز هذا الموسم.

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