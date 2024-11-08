مدرب بتروجت: طلعت يوسف مدربي ومعلمي.. والتعادل جيد ولكنه ليس هدفنا النهائي

أبدى سيد عيد مدرب بتروجت رضاه عن التعادل الثاني على التوالي في الموسم الجديد من الدوري أمام مودرن سبورت.

وقال عيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة وكنا قريبين من تحقيق النقاط الثلاث التي نستهدفها ولكننا واجهنا فريقا يملك الخبرات".

وأضاف "طلعت يوسف (مدرب مودرن سبورت) مدربي ومعلمي وهو من ربانا جميعا، وكنا نواجه فريقا كبيرا وعناصر متفوقة على لاعبي فريقنا".

وأوضح "سعداء بثبات المستوى من مباراة بيراميدز وقدمنا المطلوب ونجاحنا في عدم الخسارة في البداية أمر جيد".

واختتم "ولكننا لم نصل لما نريده بعد، وهو الفوز الذي يمنحنا فرصة على المراكز المتقدمة، حيث نسعى لضمان البقاء من الدور الأول".

حصد بتروجت نقطة جديدة بالتعادل مع مودرن سبورت 1-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

تقدم مودرن سبورت بهدف علي زعزع، فيما سجل بدر موسى هدف تعادل بتروجت.

ويعد ذلك اللقاء الأول للفريقين في الدوري المصري.

وتعادل بتروجت مجددا بنفس النتيجة بعدما تعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى.

فيما حقق مودرن سبورت التعادل مرة أخرى بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنبي.

ويحتل بتروجت المركز السابع برصيد نقطتين ويليه مودرن سبورت بفارق الأهداف في المركز الثامن.