الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات

واصل الهلال سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي وتفوق على الاتفاق بنتيجة 3-1 في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وأصبح الهلال صاحب أطول سلسلة لا هزيمة على ملعبه في المسابقة برصيد 28 مباراة متتالية معادلا سلسلة الأهلي بين 2013 و2016.

ووصل الهلال للهدف رقم 200 منذ عودة جورج جيسوس لتدريب الفريق.

وتقدم الزعيم في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول بهدف من الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 45+2 بعد عرضية رينان لودي.

وفي الدقيقة 59 ألغت تقنية الفيديو هدفا للصربي بسبب التسلل.

وأضاف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وقلص البرازيلي فيتينيو الفارق في الدقيقة 90+4 بهدف من ركلة جزاء.

وأنهى محمد القحطاني اللقاء بهدف في الدقيقة 90+6 من صناعة مالكوم.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 28 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن اتحاد جدة.

فيما ظل الاتفاق دون فوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

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وفي نفس الجولة، استعاد أهلي جدة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة بالفوز على الرائد 2-0.

وسجل جابري فيجا هدف التقدم لأهلي جدة في الدقيقة 55.

وأضاف علي الأسمري هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 90+4 من صناعة إيفان توني.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 14 نقطة في المركز السادس، فيما ظل الرائد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

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