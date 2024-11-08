مؤتمر جوميز: الزمالك يعاني من لاعبين لا نتذكر متى لعبوا.. وقائمتي يتم تسريبها بعد ساعة

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده أن الأبيض لم يكن الطرف الأفضل في فوزه على سموحة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "من المهم أن نحصد النقاط الثلاث حين لا نلعب بشكل جيد كما حدث اليوم، ولكننا نحتاج للتحسن".

وأضاف "لم تعجبني الكثير من الأشياء ومن ضمنها طريقة دفاعنا ومنحنا لسموحة مساحات للتحكم بالمباراة. كذلك كنا نفقد الكرة سريعا حين نستعيدها".

وأوضح "لم ندافع بما يكفي من الشراسة لاسترجاع الكرة، وهجوميا حين كان يجب أن نحتفظ بها لوقت أطول كنا نفقدها بعد تمريرتين أو 3".

وواصل "سجلنا هدفا في بداية المباراة بضغط جماعي جيد للغاية من الفريق".

وتابع البرتغالي "لدينا نقص عددي وأتحدث عن لاعبي فريقي فقط والحلول التي يمكنني توفيرها، ولدي بالفعل العديد من المشاكل. سوق الانتقالات مغلق وسنرى إن كان من الممكن التعاقد مع لاعب آخر ولكن سنعمل أولا على اللاعبين المتاحين".

وأكمل "لدينا معاناة مادية كبيرة مع عدة لاعبين لا تتذكروا حتى متى كانوا يلعبون مع الفريق. يجب أن نحل هذه المشاكل أولا وبعد ذلك إن كان من الممكن التعاقد مع لاعب أو اثنين سيكون ذلك جيدا، ولكن حلولنا ليست التعاقد فقط بل المزيد من التنظيم والاحترافية في كل المجالات وإغلاق النادي على قراراتنا الداخلية".

وأوضح "أنا أجهز قائمة بأسماء اللاعبين وبعد ساعة واحدة أجد القائمة مسربة في الخارج ولم يكُن نحن من أخرجها. لكي يصبح النادي أقوى يجب أن نحسن كل هذه ااتفاصيل، والكل يجب أن يفهم أننا لا يمكن اختراقنا".

جوزيه جوميز الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
مدرب بتروجت: طلعت يوسف مدربي ومعلمي.. والتعادل جيد ولكنه ليس هدفنا النهائي الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(2) بيراميدز.. العارضة تمنع التعااادل أحمد سامي: الزمالك لم يستحق التعادل ضد سموحة.. وهناك حالة طرد التشكيل - رمضان صبحي يقود وسط بيراميدز.. وثلاثي معتاد في دفاع إنبي تعادل جديد.. صاروخية بدر موسى تخطف نقطة لـ بتروجت أمام مودرن سبورت هاجم سموحة وانتصر الزمالك بفضل نسبة 100% الفلسطيني التاسع.. بدر موسى يسجل هدفه الأول في الدوري المصري
أخر الأخبار
صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي ألمانيا: موديست مرشح للانتقال لـ شالكه 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب بتروجت: طلعت يوسف مدربي ومعلمي.. والتعادل جيد ولكنه ليس هدفنا النهائي 28 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال يعادل رقما قياسيا بالفوز على الاتفاق.. وأهلي جدة يعود لسكة الانتصارات 56 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوميز: الزمالك يعاني من لاعبين لا نتذكر متى لعبوا.. وقائمتي يتم تسريبها بعد ساعة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(2) بيراميدز.. العارضة تمنع التعااادل ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: الزمالك لم يستحق التعادل ضد سموحة.. وهناك حالة طرد ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري سيدات - 24 هدفا في 4 مباريات بالجولة السادسة.. وتأجيل 3 لقاءات ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع