مؤتمر جوميز: الزمالك يعاني من لاعبين لا نتذكر متى لعبوا.. وقائمتي يتم تسريبها بعد ساعة

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده أن الأبيض لم يكن الطرف الأفضل في فوزه على سموحة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "من المهم أن نحصد النقاط الثلاث حين لا نلعب بشكل جيد كما حدث اليوم، ولكننا نحتاج للتحسن".

وأضاف "لم تعجبني الكثير من الأشياء ومن ضمنها طريقة دفاعنا ومنحنا لسموحة مساحات للتحكم بالمباراة. كذلك كنا نفقد الكرة سريعا حين نستعيدها".

وأوضح "لم ندافع بما يكفي من الشراسة لاسترجاع الكرة، وهجوميا حين كان يجب أن نحتفظ بها لوقت أطول كنا نفقدها بعد تمريرتين أو 3".

وواصل "سجلنا هدفا في بداية المباراة بضغط جماعي جيد للغاية من الفريق".

وتابع البرتغالي "لدينا نقص عددي وأتحدث عن لاعبي فريقي فقط والحلول التي يمكنني توفيرها، ولدي بالفعل العديد من المشاكل. سوق الانتقالات مغلق وسنرى إن كان من الممكن التعاقد مع لاعب آخر ولكن سنعمل أولا على اللاعبين المتاحين".

وأكمل "لدينا معاناة مادية كبيرة مع عدة لاعبين لا تتذكروا حتى متى كانوا يلعبون مع الفريق. يجب أن نحل هذه المشاكل أولا وبعد ذلك إن كان من الممكن التعاقد مع لاعب أو اثنين سيكون ذلك جيدا، ولكن حلولنا ليست التعاقد فقط بل المزيد من التنظيم والاحترافية في كل المجالات وإغلاق النادي على قراراتنا الداخلية".

وأوضح "أنا أجهز قائمة بأسماء اللاعبين وبعد ساعة واحدة أجد القائمة مسربة في الخارج ولم يكُن نحن من أخرجها. لكي يصبح النادي أقوى يجب أن نحسن كل هذه ااتفاصيل، والكل يجب أن يفهم أننا لا يمكن اختراقنا".