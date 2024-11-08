أحمد سامي: الزمالك لم يستحق التعادل ضد سموحة.. وهناك حالة طرد

شدد أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام الزمالك.

وهُزم سموحة ضد الزمالك اليوم الجمعة بهدفين دون رد في ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري.

وتحدث أحمد سامي عقب المباراة قائلا: "نقدم كل عوامل تطبيق الكرة الحديثة ولدينا أسلوب لعب وكل اللاعبين يعملون على تطبيقه ورغم الكثير من الفرص التي سنحت لنا ولم نستغلها ولكن الزمالك لم يهاجمنا كثيرا ولكنه استغل الفرص".

وواصل "هناك حالة طرد رسمي لعمر جابر لو هناك خبراء من داخل الاتحاد الدولي ومن خارجه فسيقولون طرد".

وأكمل "أبارك للزمالك لكنه لم يستحق حتى التعادل اليوم ضد سموحة".

وأتم "قدمنا كل شيء لدينا اليوم بتحركات بالكرة وبدونها وصناعة الفرص وكمدرب أنت تشعر بالحزن لعدم الفوز خاصة بعد ذلك الأداء".

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لست نقاط ليتصدر الدوري رفقة الأهلي والاتحاد لكن المارد الأحمر جاء أولا بسبب فارق الأهداف ثم الفارس الأبيض وأخيرا الفريق السكندري.

فيما تجمد رصيد سموحة عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس.

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