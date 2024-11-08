التشكيل - رمضان صبحي يقود وسط بيراميدز.. وثلاثي معتاد في دفاع إنبي

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري

يبدأ رمضان صبحي أساسيا في وسط بيراميدز لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم ضد إنبي في الجولة الثانية من المسابقة.

ويلتقي الفريقان على ملعب بتروسبورت في الدوري المصري في لقاء يبدأ في الثامنة مساءً.

ويتواجد فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل في هجوم بيراميدز ضد الفريق البترولي ضمن خيارات كرونوسلاف يوريتشيتيش.

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وفي المقابل يواصل سيد ياسين مدرب إنبي بالاعتماد على ثلاثي دفاعي، يقود الهجوم كل من مصطفى شكشك ويوسف لبيب.

وجاء تشكيل إنبي

حارس عبد الرحمن سمير

دفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – هشام عادل

الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – محمد ناصر – أحمد العجوز - فتحي السيد

الهجوم: مصطفى شكشك – يوسف لبيب

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فيما جاء تشكيل بيراميدز

الحارس: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – رمضان صبحي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: إبراهيم عادل – فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

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وبدأ كلا الفريقان الموسم بالتعادل، فحصل إنبي على نقطة بالتعادل السلبي مع مودرن سبورت، فيما تعادل بيراميدز على ملعبه مع بتروجت 1-1.

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