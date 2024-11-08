ناصر منسي يستغل خطأ الهاني سليمان ويحقق رقمين لأول مرة في مسيرته مع الزمالك

استغل ناصر منسي مهاجم الزمالك خطأ قاتل من الهاني سليمان حارس مرمى سموحة وهز الشباك مبكرا في مباراة الفريقين.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

ويلتقي سموحة مع الزمالك اليوم الجمعة في ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وفي الدقيقة الثالثة تسلم الهاني سليمان الكرة وحاول مراوغة ناصر منسي الذي ضغط عليه.

لكن ناصر منسي استطاع استخلاص الكرة وسدد في الشباك مباشرة ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف أول.

ومنذ انضمامه للزمالك قادما من البنك الأهلي كتب ناصر منسي رقمين، أولهما هو تسجيله لمباراتين متتاليين مع الفارس الأبيض في الدوري في موسم واحد وذلك بعدما هز شباك فريقه السابق في الجولة الأولى من الدوري.

كما أنه لأول مرة يسجل مع الزمالك في ثلاث مباريات متتالية في الدوري بعد هز شباك بلدية المحلة في ختام الموسم الماضي ثم مباراة البنك الأهلي وسموحة في نظيره الحالي.

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