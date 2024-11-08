كرة نسائية - الاتحاد ينسحب من مواجهة الأهلي بعد استقبال 8 أهداف

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

الأهلي كرة نسائية

انسحب الاتحاد السكندري للكرة النسائية من مواجهة الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوري المصري بعد استقبال 8 أهداف.

وكانت المباراة تقام اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ18 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه البنك الأهلي ومسار اللذان سيخوضان مباراتيهما في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدف دون رد ومودرن سبورت بالنتيجة ذاتها.

وبعدها فاز الأهلي على المعادي واليخت برباعية دون رد ثم بـ8 أهداف على اتحاد بسيون.

ذلك قبل أن يمطر شباك الاتحاد بـ8 أهداف ويقرر الفريق السكندري الانسحاب من المباراة.

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