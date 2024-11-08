خبر في الجول – ناصر ماهر يغيب عن لقاء الزمالك وسموحة

يغيب ناصر ماهر لاعب الزمالك عن مباراة فريقه التي ستقام اليوم الجمعة ضد سموحة.

ناصر ماهر النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن استبعاد ناصر ماهر من قائمة الزمالك جاء بسبب عدم الجاهزية الفنية إذ أنه مازال يعاني من آلام في العضلة الضامة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق استبعاد سيف الجزيري من المباراة لأسباب فنية من قبل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

كما يواصل الثنائي مصطفى الزناري وسيدي ندياي التأهيل وبالتالي الغياب عن مباراة سموحة.

وكان قد تأكد غياب أحمد زيزو ومحمد حمدي بعد الإصابة التي لحقت بهما في مباراة البنك الأهلي.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وتقام مباراة اليوم في ملعب برج العرب.