مدرب فرانكفورت عن هدف مرموش: لا يوجد ركلة حرة أفضل منها

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 14:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

انهال دينو توبمولير المدير الفني لإنتراخت فرانكفورت بالمديح على لاعب فريقه عمر مرموش عقب قيادته لناديه للفوز على سلافيا براج في الدوري الأوروبي.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وسجل مرموش هدفا رائعا من ركلة حرة ليقود فريقه للفوز بهدف دون رد في رابع جولات الدوري الأوروبي لينافس على الصدارة برصيد 10 نقاط.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

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وتحدث مدرب فرانكفورت للصحفيين عن هدف مرموش قائلا: "لا أعتقد أن هناك ركلة حرة أفضل منها، كانت ركلة حرة مثالية".

وأتم "يتدرب اللاعبون على الركلات الحرة بعد المران، لكن ليس لدينا خطة تدريبية معينة على تلك الركلات، لكن أي شخص من قبل لعب كرة القدم يعرف أن تنفيذ الركلات الحرة أمر ممتع".

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

وفاز مرموش بجائزة لاعب الشهر مرتين متتاليين في ناديه.

هذا بالإضافة لفوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني في أكتوبر الماضي.

مرموش فرانكفورت
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