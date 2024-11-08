تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 14:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي إنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس.

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وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

مرموش فرانكفورت
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