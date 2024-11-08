دوري المحترفين - خالد عيد مدربا لنادي طنطا

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 13:14

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - طنطا - خالد عيد

قرر نادي طنطا تعيين خالد عيد مديراً فنيا للفريق خلفا لمحمد حليم.

واستقال حليم من تدريب طنطا بعد الهزيمة من السكة الحديد مودرن.

ومن المنتظر أن يقود خالد عيد الفريق خلال مباراة الفريق القادمة أمام كهرباء الإسماعيليه الإثنين المقبل علي ملعب طنطا.

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وسبق لخالد عيد تدريب نادي طنطا في الدوري الممتاز قبل هبوطه وكذلك نادي غزل المحلة.

ويحتل طنطا المركز 19 برصيد نقطة واحدة.

وتعادل طنطا مع لافيينا بهدف لكل فريق وتعرض للهزيمة من وادي دجلة وبروكسي وأبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن.

ويعد ذلك التغيير الفني الثاني في دوري المحترفين بعد استقالة رضا العيسوي من تدريب المنصورة وتعيين أيمن المزين.

نادي طنطا خالد عيد
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