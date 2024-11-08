نيستلروي: ديالو صنع الفارق.. ولا أركز في المستقبل
الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 13:04
كتب : FilGoal
يرى رود فان نيستلروي مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أن فريقه استحق الفوز على باوك اليوناني.
وفاز يونايتد على باوك مساءالخميس بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.
وقال المدرب الهولندي في تصريحات للصحفيين: "لم نتمكن من فرض سيطرتنا بشكل واضح يف الشوط الأول، لكن كل شيء تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، وخلقنا عدًا من الفرص وسجلنا هدفين".
وأضاف "ديالو صنع الفارق بهدفيه، وبجانب ذلك قدم أداء رائعا، وهو يستحق الإشادة بكل تأكيد".
وتابع "منحنا ليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن وماسون ماونت بعض الدقائق أيضا بعد العودة من الإصابة، لذا أنا سعيد بكل هذه الإيجابيات".
وأتم "كان من المهم أن نحقق نتائج إيجابية. أحاول الاستمتاع بالوقت الذي أستطيع تقديم المساعدة فيه، ويوم الأحد سنخوض مباراة جديدة، وأنا أركز عليها فقط، ولا أفكر في المستقبل".
سجل هدفا يونايتد لاعبه الإيفواري أماد ديالو في الدقائق 51 و77 برأسية وتسديدة يسارية.
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