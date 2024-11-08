نيستلروي: ديالو صنع الفارق.. ولا أركز في المستقبل

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 13:04

كتب : FilGoal

فان نيستلروي

يرى رود فان نيستلروي مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أن فريقه استحق الفوز على باوك اليوناني.

وفاز يونايتد على باوك مساءالخميس بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات للصحفيين: "لم نتمكن من فرض سيطرتنا بشكل واضح يف الشوط الأول، لكن كل شيء تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، وخلقنا عدًا من الفرص وسجلنا هدفين".

أخبار متعلقة:
الانتصار الأوروبي الأول منذ 381 يوما.. مانشستر يونايتد يفوز على باوك ديلي ستار: مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصدران سباق التعاقد مع فيكتور جيوكيريس بعد 3 أشهر من الغياب.. عودة ليني يورو إلى تدريبات مانشستر يونايتد البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي

وأضاف "ديالو صنع الفارق بهدفيه، وبجانب ذلك قدم أداء رائعا، وهو يستحق الإشادة بكل تأكيد".

وتابع "منحنا ليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن وماسون ماونت بعض الدقائق أيضا بعد العودة من الإصابة، لذا أنا سعيد بكل هذه الإيجابيات".

وأتم "كان من المهم أن نحقق نتائج إيجابية. أحاول الاستمتاع بالوقت الذي أستطيع تقديم المساعدة فيه، ويوم الأحد سنخوض مباراة جديدة، وأنا أركز عليها فقط، ولا أفكر في المستقبل".

سجل هدفا يونايتد لاعبه الإيفواري أماد ديالو في الدقائق 51 و77 برأسية وتسديدة يسارية.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول ليونايتد بعد خوضه لست مباريات مقسمة بين ثلاثة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومثلهم الموسم الجاري في الدوري الأوروبي بدون أي انتصار.

أما ديالو فقد استغل عودته للتشكيل الأساسي ليونايتد للمرة الأولى منذ الثالث من شهر أكتوبر الماضي بتسجيله لهدفي المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى ست نقاط ليرتقي للمركز الـ15.

أما باوك فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة يحتل بهم المركز الـ33.

وكانت هذه هي المباراة قبل الأخيرة للمدرب المؤقت ليونايتد رود فان نيستلروي الذي سيخوض لقاء ليستر سيتي ثم يعود لمنصبه كمساعد عقب تعاقد ناديه مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.

مانشستر يونايتد فان نيستلروي
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: علينا التأقلم مع الإصابات العديدة.. ولا أحد يعمل بقوة أكثر منا مؤتمر جوارديولا: لسنا معتادين على الخسارة ولكن.. واسألوا توخيل عن هذا الأمر سيطرة من نوتنجهام على جائزتي لاعب ومدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مدرب فرانكفورت عن هدف مرموش: لا يوجد ركلة حرة أفضل منها تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش رائعة مرموش تنافس على هدف الجولة في الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - تشيلسي يدك نوا الأرميني بثمانية أهداف الانتصار الأوروبي الأول منذ 381 يوما.. مانشستر يونايتد يفوز على باوك
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: علينا التأقلم مع الإصابات العديدة.. ولا أحد يعمل بقوة أكثر منا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: لسنا معتادين على الخسارة ولكن.. واسألوا توخيل عن هذا الأمر 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناصر منسي يستغل خطأ الهاني سليمان ويحقق رقمين لأول مرة في مسيرته مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – سموحة (0) - (1) الزمالك.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – بتروجت (1) - (1) مودرن سبورت.. الحارسان يتألقان ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم ننسحب ضد الأهلي.. هذا ما حدث ساعة | رياضة نسائية
التشكيل – ثلاثي هجومي لبتروجت ومودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
شادي محمد لـ في الجول: فوجئنا بانسحاب الاتحاد.. هذه ظاهرة يجب أن تتوقف وطلب لاتحاد الكرة 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 4 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع