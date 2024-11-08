نيستلروي: ديالو صنع الفارق.. ولا أركز في المستقبل

يرى رود فان نيستلروي مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أن فريقه استحق الفوز على باوك اليوناني.

وفاز يونايتد على باوك مساءالخميس بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات للصحفيين: "لم نتمكن من فرض سيطرتنا بشكل واضح يف الشوط الأول، لكن كل شيء تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، وخلقنا عدًا من الفرص وسجلنا هدفين".

وأضاف "ديالو صنع الفارق بهدفيه، وبجانب ذلك قدم أداء رائعا، وهو يستحق الإشادة بكل تأكيد".

وتابع "منحنا ليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن وماسون ماونت بعض الدقائق أيضا بعد العودة من الإصابة، لذا أنا سعيد بكل هذه الإيجابيات".

وأتم "كان من المهم أن نحقق نتائج إيجابية. أحاول الاستمتاع بالوقت الذي أستطيع تقديم المساعدة فيه، ويوم الأحد سنخوض مباراة جديدة، وأنا أركز عليها فقط، ولا أفكر في المستقبل".

سجل هدفا يونايتد لاعبه الإيفواري أماد ديالو في الدقائق 51 و77 برأسية وتسديدة يسارية.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول ليونايتد بعد خوضه لست مباريات مقسمة بين ثلاثة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومثلهم الموسم الجاري في الدوري الأوروبي بدون أي انتصار. أما ديالو فقد استغل عودته للتشكيل الأساسي ليونايتد للمرة الأولى منذ الثالث من شهر أكتوبر الماضي بتسجيله لهدفي المباراة. بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى ست نقاط ليرتقي للمركز الـ15. أما باوك فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة يحتل بهم المركز الـ33. وكانت هذه هي المباراة قبل الأخيرة للمدرب المؤقت ليونايتد رود فان نيستلروي الذي سيخوض لقاء ليستر سيتي ثم يعود لمنصبه كمساعد عقب تعاقد ناديه مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.

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