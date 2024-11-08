جارديم مدربا لـ العين حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وتعاقد العين مع جارديم خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي أقيل من منصبه.

وكشف العين عن تعاقده مع جارديم حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا.

وسبق لجارديم العمل مع سبورتنج لشبونة وموناكو وأولمبياكوس على المستوى الأوروبي.

وعلى المستوى العربي قاد جارديم الهلال السعودي للتتويج بدوري أبطال آسيا، لكنه أقيل بعد الخسارة 4-0 من الأهلي في كأس العالم للأندية.

كما تولى تدريب شباب أهلي دبي الإماراتي والريان القطري.

وكانت هناك مطالبات بإقالة كريسبو بسبب تراجع المستوى الفني قبل أن يخسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل لتتعالى المطالبات برحيله.

ولم يمر أقل من أسبوع قبل أن يتعرض لخسارة قوية أمام النصر السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.