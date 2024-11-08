رائعة مرموش تنافس على هدف الجولة في الدوري الأوروبي

دخل هدف الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني في شباك سلافيا براج ضمن سباق أفضل هدف بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي.

وانتصر فرانكفورت على براج بهدف دون رد في ملعب دويتش بانك بارك في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

سجل مرموش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة رائعة.

ويتنافس مرموش على الجائزة، مع يونس أكجون لاعب جالاتا سراى، وإريك ماركوس لاعب لودوجوريتس رازاجراد، وتورال بايراموف لاعب كارباج أجدام.

وحصل مرموش على ركلة حرة في الدقيقة 53 من المباراة بنفسه وحولها بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وخرج لاعب منتخب مصر مستبدلا في الدقيقة 70 وشارك هوجو إيكيتيكي بدلا منه.

بتلك النتيجة وصل رصيد فرانكفورت إلى 10 نقاط يتساوى بهم مع المتصدر جالاتا سراي.

أما سلافيا براج فيحتل المركز الـ21 بأربع نقاط.

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