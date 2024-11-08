عضو اتحاد الكرة: أحد المقربين أبلغني بإصابة عاشور بسبب المنتخب.. والنبوءة تحققت

تحدث إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة إمام عاشور نجم الأهلي خلال مواجهة زد.

ولم يستكمل إمام عاشور مباراة فوز الأهلي على زد بهدف دون رد بعدما تعرض للإصابة.

وخرج إمام في الدقيقة 73 محمولا على "نقالة" بواسطة رجال الإسعاف وشارك أكرم توفيق بدلا منه.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "إمام عاشور يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة لكنه تعرض للإصابة وأتمنى له السلامة".

وكشف "أريد معرفة حجم إصابة إمام عاشور، أحد أصدقائي المقربين أبلغني أن إمام سيصاب في الشوط الثاني بسبب منتخب مصر وبالفعل تحققت النبوءة".

وكان إمام عاشور قد غاب عن المعسكر الماضي لمنتخب مصر خلال شهر أكتوبر.

وينطلق معسكر منتخب مصر المقبل يوم 11 نوفمبر ويشهد ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا 2025 في المغرب، بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد 4 جولات.