خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة أسبوعا.. واستمرار تأهيل المصابين

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

وسيلعب الأهلي مباراته المقبلة يوم 22 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي إذ يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسبما علم فإن كولر منح لاعبي الأهلي راحة لمدة أسبوع من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

ويسافر كولر وجهازه المعاون إلى بلادهم وكذلك اللاعبين المحترفين، على أن يستمر المصابين في أداء برامجهم العلاجية.

وتغلب الأهلي على مضيفه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في المقدمة أمام زد 🔴🦅⚽pic.twitter.com/IObetulXWY — FilGoal (@FilGoal) November 7, 2024

سجل طاهر محمد طاهر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وشهدت المباراة إصابة رامي ربيعة وإمام عاشور وحسين الشحات تباعا خلال أحداث الشوط الثاني.

وحصد الأهلي نقاط المباراة الثانية على التوالي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 5-2 في الجولة الأولى.

وبذلك يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

ولا يزال هناك 3 فرق تملك 3 نقاط ولم تلعب في الجولة الثانية، وهم سموحة والمصري والزمالك بترتيبهم الحالي من الثالث إلى الخامس.

ويستأنف الأهلي مبارياته بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من الدوري.