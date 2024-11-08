محمد شريف يغيب للمباراة التاسعة في الدوري السعودي.. وموعد عودته

يستمر غياب محمد شريف مهاجم نادي الخليج عن مباريات فريقه بسبب الإصابة.

ويلعب الخليج أمام الفتح غدا السبت ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن محمد شريف سيغيب عن مباراة الخليج أمام الفتح بسبب الإصابة.

وذكرت التقارير أن شريف أنهى برنامجه العلاجي من الغصابة بتمدد في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الذي غاب عن آخر 8 مباريات لفريقه ومن المرجح عودته أمام الهلال بعد نهاية التوقف الدولي.

ويحتل الخليج المركز السابع بـ13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين، فيما خسر 3 مرات.

شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.

وانضم محمد شريف لنادي الخليج بداية الموسم المنصرم قادما من النادي الأهلي.

ولعب محمد شريف 38 مباراة مع الخليج وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

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